Βρετανία: Ιστορικό πλεόνασμα 30,4 δισ. λιρών, ανάσα πριν τον προϋπολογισμό

Η Βρετανία κατέγραψε δημοσιονομικό πλεόνασμα ύψους 30,4 δισ. λιρών τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας (ONS), ξεπερνώντας αισθητά τις προβλέψεις που έκαναν λόγο για 24 δισ. λίρες.

Το αποτέλεσμα είναι υπερδιπλάσιο σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2025 – μήνα που παραδοσιακά εμφανίζει αυξημένα φορολογικά έσοδα – και συνιστά το υψηλότερο επίπεδο από το 1993, όταν ξεκίνησε η καταγραφή μηνιαίων στοιχείων.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη θέση της υπουργού Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς, ενόψει της παρουσίασης του εαρινού προϋπολογισμού τον Μάρτιο, καθώς αποτυπώνει ισχυρή δημοσιονομική επίδοση στις αρχές του έτους.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος της ONS, Γκραντ Φίτζνερ, σημείωσε ότι ο Ιανουάριος – παραδοσιακά μήνας με αυξημένες εισπράξεις – κατέγραψε το μεγαλύτερο πλεόνασμα από τότε που τηρούνται μηνιαία αρχεία. Όπως ανέφερε, τα έσοδα αυξήθηκαν σημαντικά σε ετήσια βάση, ενώ οι δαπάνες παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες, καθώς οι χαμηλότερες πληρωμές τόκων για το δημόσιο χρέος αντιστάθμισαν σε μεγάλο βαθμό την άνοδο των δαπανών για δημόσιες υπηρεσίες και κοινωνικές παροχές.

Παράλληλα, κατά το πρώτο δεκάμηνο του τρέχοντος οικονομικού έτους, ο κρατικός δανεισμός εμφανίζεται μειωμένος σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Ωστόσο, παρά το εντυπωσιακό μηνιαίο αποτέλεσμα, η συνολική εικόνα του δημόσιου χρέους δεν έχει διαφοροποιηθεί αισθητά. Ο δείκτης καθαρού χρέους προς ΑΕΠ εκτιμάται προσωρινά στο 92,9% στα τέλη Ιανουαρίου 2026, ποσοστό ουσιαστικά αμετάβλητο σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα του προηγούμενου έτους.