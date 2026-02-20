ΟΗΕ - Τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία: 5.000 γυναίκες και κορίτσια νεκρές
17:31 - 20 Φεβ 2026

ΟΗΕ - Τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία: 5.000 γυναίκες και κορίτσια νεκρές

Reporter.gr Newsroom
Περισσότερες από 5.000 γυναίκες και κορίτσια έχουν χάσει τη ζωή τους στην Ουκρανία από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022, ενώ πάνω από 14.000 έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο United Nations.

Κατά τη διάρκεια τακτικής ενημέρωσης στη Γενεύη, η επικεφαλής του UN Women, Σοφία Κάλτορπ, υπογράμμισε ότι οι αριθμοί αυτοί έχουν επιβεβαιωθεί από τα Ηνωμένα Έθνη, ωστόσο εκτιμάται πως το πραγματικό μέγεθος των απωλειών ενδέχεται να είναι ακόμη μεγαλύτερο.

Τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου, η ανθρωπιστική κρίση παραμένει οξεία. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, ενώ εκατομμύρια γυναίκες και οικογένειες έχουν εκτοπιστεί, εγκαταλείποντας τα σπίτια τους. Πολλοί πολίτες συνεχίζουν να στερούνται βασικών αγαθών, όπως θέρμανση, ηλεκτρικό ρεύμα και καθαρό νερό, ενώ η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης και απασχόλησης παραμένει περιορισμένη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ, το 2025 καταγράφηκε ως η πιο φονική χρονιά για τους αμάχους από την έναρξη της εισβολής, γεγονός που αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη επιβάρυνση του άμαχου πληθυσμού και κυρίως των γυναικών και των παιδιών.

