Ουγγαρία: Απελευθερώνει 1,8 εκατ. βαρέλια από τα στρατηγικά αποθέματα μετά τη διακοπή του Ντρούζμπα
18:57 - 20 Φεβ 2026

Ουγγαρία: Απελευθερώνει 1,8 εκατ. βαρέλια από τα στρατηγικά αποθέματα μετά τη διακοπή του Ντρούζμπα

Η ουγγρική κυβέρνηση αποφάσισε την αποδέσμευση περίπου 1,8 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου από τα στρατηγικά της αποθέματα, μετά τη διακοπή της ροής μέσω του αγωγού Druzhba pipeline στα τέλη Ιανουαρίου, έπειτα από επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προκάλεσε ζημιές στις υποδομές. Η απόφαση περιλαμβάνεται σε κυβερνητικό διάταγμα που δημοσιεύθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης.

Η Ουγγαρία και η Σλοβακία, οι μόνες χώρες της ΕΕ με διυλιστήρια που επεξεργάζονται ρωσικό πετρέλαιο μέσω του Ντρούζμπα, βρίσκονται σε αναζήτηση εναλλακτικών προμηθειών από τις 27 Ιανουαρίου, όταν σταμάτησαν οι ροές. Το Κίεβο αποδίδει τη ζημιά σε ρωσική επίθεση με drones, ενώ Βουδαπέστη και Μπρατισλάβα κατηγορούν την Ουκρανία για καθυστερήσεις στην αποκατάσταση της λειτουργίας για πολιτικούς λόγους.

Η ουγγρική πετρελαϊκή εταιρεία MOL Group θα έχει προτεραιότητα πρόσβασης στα αποδεσμευμένα αποθέματα έως τις 15 Απριλίου, με υποχρέωση επιστροφής τους έως τις 24 Αυγούστου. Σύμφωνα με τον Ουγγρικό Σύνδεσμο Αποθεματοποίησης Υδρογονανθράκων, στα τέλη Ιανουαρίου τα διαθέσιμα αποθέματα επαρκούσαν για 96 ημέρες.

Παράλληλα, η MOL έχει κινητοποιηθεί για την εξασφάλιση νέων φορτίων από τη Σαουδική Αραβία, τη Νορβηγία, το Καζακστάν, τη Λιβύη και τη Ρωσία, προκειμένου να τροφοδοτήσει τα διυλιστήριά της σε Ουγγαρία και Σλοβακία. Οι πρώτες αποστολές αναμένονται στις αρχές Μαρτίου στο λιμάνι Όμισαλ της Κροατίας, ενώ θα απαιτηθούν επιπλέον 5 έως 12 ημέρες για να φτάσει το αργό πετρέλαιο στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας.

Σε σχετική ανακοίνωσή της, η εταιρεία υποστήριξε ότι ο διαχειριστής του αγωγού JANAF οφείλει να επιτρέψει τη θαλάσσια διαμετακόμιση ρωσικού πετρελαίου προς Ουγγαρία και Σλοβακία κατά τη διάρκεια της διακοπής, επισημαίνοντας ότι η διαδικασία αυτή είναι συμβατή με τις ευρωπαϊκές και αμερικανικές κυρώσεις.

Αντίστοιχα, η Σλοβακία κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της ενέργειας και ανακοίνωσε ότι θα απελευθερώσει 1,825 εκατ. βαρέλια κατόπιν αιτήματος του διυλιστηρίου Slovnaft, το οποίο ανήκει επίσης στη MOL.

