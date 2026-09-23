Barclays: Πετρέλαιο και επιτόκια «κλειδώνουν» την πορεία των ευρωπαϊκών μετοχών

Οι τιμές του πετρελαίου και η πορεία των επιτοκίων αναμένεται να έχουν μεγαλύτερη σημασία για τις ευρωπαϊκές μετοχές από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τη Barclays, η οποία διατηρεί επιφυλακτικά θετική στάση για τις αγορές της Ευρώπης.

Ο βρετανικός οίκος επισημαίνει ότι οι ευρωπαϊκές μετοχές κινούνται σε μεγάλο βαθμό σύμφωνα με τα ιστορικά εποχικά μοτίβα των ετών ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, με τους περισσότερους βασικούς δείκτες να έχουν υποχωρήσει περίπου 3% από τα υψηλά του καλοκαιριού.

Παράλληλα, οι επενδυτικές τοποθετήσεις έχουν περιοριστεί και το επενδυτικό κλίμα έχει γίνει πιο επιφυλακτικό. Η Barclays σημειώνει, ωστόσο, ότι η πρόσφατη διόρθωση δεν συνδέεται αποκλειστικά με τις εκλογές, καθώς σημαντικό ρόλο έχουν διαδραματίσει οι τιμές της ενέργειας, τα επιτόκια και η πορεία των μετοχών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Το ιστορικό μοτίβο των ενδιάμεσων εκλογών

Σύμφωνα με την Barclays, οι παγκόσμιες μετοχές παρουσιάζουν κατά μέσο όρο απώλειες περίπου 4% από τον Σεπτέμβριο έως τις αρχές Οκτωβρίου κατά τα έτη διεξαγωγής ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ. Στη συνέχεια, ιστορικά, τείνουν να ανακάμπτουν καθώς πλησιάζει η ημερομηνία των εκλογών.

Ο οίκος εκτιμά επομένως ότι οι επενδυτές δεν θα πρέπει να αποδίδουν υπερβολικό βάρος στην εκλογική διαδικασία, αν και η αβεβαιότητα μπορεί να παραμείνει.

Οι δημοσκοπήσεις και οι αγορές προβλέψεων δείχνουν, σύμφωνα με την Barclays, ένα πιο ευνοϊκό περιβάλλον για τους Δημοκρατικούς, χωρίς ωστόσο να προκύπτει από τα διαθέσιμα δεδομένα σαφές εκλογικό αποτέλεσμα.

Η Barclays εξετάζει ως βασικό σενάριο ένα διαιρεμένο Κογκρέσο, εκτιμώντας ότι οι πολιτικές εξελίξεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αυξημένο κοινοβουλευτικό έλεγχο σε τομείς όπως η τεχνολογία, η υγεία και οι τράπεζες.

Κατά τον οίκο, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να προκαλέσει περιόδους αυξημένης μεταβλητότητας, χωρίς όμως να αναμένεται ότι θα έχει διαρκή επίδραση στα θεμελιώδη μεγέθη των επιχειρήσεων.

Πετρέλαιο και επιτόκια οι βασικοί καταλύτες

Η Barclays δεν θεωρεί ότι το εκλογικό αποτέλεσμα στις ΗΠΑ θα έχει από μόνο του ουσιαστικό αντίκτυπο στις ευρωπαϊκές μετοχές. Αντίθετα, θεωρεί ότι το πετρέλαιο και τα επιτόκια αποτελούν αυτή τη στιγμή τους βασικότερους παράγοντες για την πορεία των αγορών.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η εξέλιξη των ενεργειακών τιμών, καθώς η άνοδος του πετρελαίου ενισχύει τις πληθωριστικές πιέσεις και περιορίζει τα περιθώρια χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής.

Η Barclays επισημαίνει ότι από την έναρξη της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν τον Μάρτιο έχει ενισχυθεί σημαντικά η αρνητική συσχέτιση μεταξύ πετρελαίου και μετοχών. Οι υψηλότερες τιμές ενέργειας λειτουργούν ως επιβαρυντικός παράγοντας για τις ευρωπαϊκές αγορές, οι οποίες το τελευταίο διάστημα έχουν περιορίσει μέρος της υπεραπόδοσής τους έναντι των αμερικανικών.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο οίκος θεωρεί ότι η εξέλιξη της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν, οι τιμές της ενέργειας και οι αποδόσεις των ομολόγων είναι πιθανότερο να καθορίσουν την κατεύθυνση των μετοχών από ό,τι το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών.

Το «στοίχημα» των επιτοκίων

Στο μέτωπο της νομισματικής πολιτικής, η Barclays εκτιμά ότι ένα μέρος των προσδοκιών για αυστηρότερη πολιτική έχει ήδη ενσωματωθεί στις αποτιμήσεις των αγορών.

Ο οίκος σημειώνει επίσης ότι η πρόσφατη συνεδρίαση της Fed παρείχε μεγαλύτερη σαφήνεια ως προς τον τρόπο με τον οποίο η κεντρική τράπεζα αξιολογεί τις πληθωριστικές πιέσεις και καθορίζει τις επόμενες κινήσεις της.

Ωστόσο, η Barclays θεωρεί δύσκολο να υπάρξει πλήρης σταθεροποίηση στις αγορές ομολόγων και μετοχών όσο παραμένουν οι πληθωριστικές πιέσεις που συνδέονται με την ενέργεια.

Μια απότομη αύξηση των επιτοκίων, εφόσον προέκυπτε ως αντίδραση σε επίμονες ενεργειακές πληθωριστικές πιέσεις, θα μπορούσε να επιβαρύνει την οικονομική δραστηριότητα και να περιορίσει τις αποδόσεις των μετοχών. Η Barclays διευκρινίζει ότι αυτό δεν αποτελεί το βασικό της σενάριο.

Οι υψηλότερες αποδόσεις των ομολόγων θα μπορούσαν, πάντως, να λειτουργήσουν περιοριστικά για τις χρηματιστηριακές αποτιμήσεις, καθώς οι επενδυτές θα συνυπολογίζουν τον κίνδυνο επιβράδυνσης της ανάπτυξης λόγω αυστηρότερων χρηματοπιστωτικών συνθηκών.

Marketweight η Ευρώπη έναντι των ΗΠΑ

Παρά τις βραχυπρόθεσμες αβεβαιότητες, η Barclays δεν θεωρεί ότι οι αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές αποτελούν λόγο για αλλαγή της επιφυλακτικά θετικής στάσης της απέναντι στις ευρωπαϊκές μετοχές.

Ο οίκος διατηρεί στάση marketweight στην Ευρώπη έναντι των ΗΠΑ, ενώ εξακολουθεί να προτιμά κυκλικούς κλάδους, με έμφαση στις επενδύσεις κεφαλαίου και τις τράπεζες.

Σύμφωνα με την ανάλυσή της, η τεχνητή νοημοσύνη και ο νέος επενδυτικός κύκλος που συνδέεται με τη στρατηγική αυτονομία μπορούν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά για την κερδοφορία συγκεκριμένων κλάδων.

Παράλληλα, η Barclays εντάσσει στη στρατηγική της και κλάδους χαμηλότερου beta, όπως οι τηλεπικοινωνίες και οι ασφάλειες, ως αντιστάθμισμα στις πιέσεις που ενδέχεται να προκύψουν από τις τιμές του πετρελαίου και τα επιτόκια.

Ο οίκος παραμένει πιο επιφυλακτικός απέναντι σε κλάδους που εξαρτώνται περισσότερο από την καταναλωτική ζήτηση. Ωστόσο, σημειώνει ότι μια αποκλιμάκωση των εντάσεων ΗΠΑ-Ιράν και μια βελτίωση στο μέτωπο πετρελαίου και επιτοκίων θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προϋποθέσεις για ανάκαμψη των συγκεκριμένων κλάδων.