ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ιράν - ΗΠΑ: Αντιπρόταση για τα πυρηνικά εν μέσω τελεσιγράφου και στρατιωτικών απειλών
Ειδήσεις
12:05 - 21 Φεβ 2026

Ιράν - ΗΠΑ: Αντιπρόταση για τα πυρηνικά εν μέσω τελεσιγράφου και στρατιωτικών απειλών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε κρίσιμο σημείο φαίνεται να εισέρχονται οι σχέσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η Τεχεράνη ετοιμάζει αντιπρόταση για το πυρηνικό της πρόγραμμα, την ώρα που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο περιορισμένων στρατιωτικών πληγμάτων.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να είναι έτοιμο ένα προσχέδιο αντιπρότασης, έπειτα από τις πρόσφατες έμμεσες επαφές με αμερικανική αντιπροσωπεία στη Γενεύη. Στις συνομιλίες συμμετείχαν ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και ο Τζάρεντ Κούσνερ.

Σύμφωνα με τον Αραγτσί, έχει διαμορφωθεί ένα πλαίσιο βασικών αρχών, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Όπως σημείωσε, νέος γύρος συνομιλιών θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί εντός της εβδομάδας, εφόσον υπάρξει πρόοδος.

Τελεσίγραφο 10–15 ημερών

Από την πλευρά του, ο Τραμπ έθεσε προθεσμία 10 έως 15 ημερών στην Τεχεράνη για την επίτευξη συμφωνίας που θα κλείσει τη μακροχρόνια διαμάχη για το πυρηνικό πρόγραμμα, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση «τα πράγματα θα γίνουν πολύ άσχημα». Μιλώντας από τον Λευκό Οίκο, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο περιορισμένου πλήγματος, τονίζοντας ότι το εξετάζει ως μέσο πίεσης για μια «δίκαιη συμφωνία».

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, ο αμερικανικός στρατιωτικός σχεδιασμός για το Ιράν βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, με σενάρια που περιλαμβάνουν στοχευμένες επιθέσεις ακόμη και κατά προσώπων της ιρανικής ηγεσίας, εφόσον δοθεί σχετική εντολή.

Ο Αραγτσί, μιλώντας και στον Guardian, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια θα περιέπλεκε σοβαρά τη διπλωματική διαδικασία.

Διαφωνία για τον απολογισμό των θυμάτων

Η ένταση επιβαρύνεται και από τις αντικρουόμενες εκτιμήσεις για τον αριθμό των θυμάτων στις πρόσφατες ταραχές στο Ιράν. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι «32.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα», αριθμός που δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Από την άλλη πλευρά, η οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hrana κάνει λόγο για 7.114 επιβεβαιωμένους θανάτους και 11.700 υπό διερεύνηση περιπτώσεις, ενώ η ιρανική κυβέρνηση δημοσίευσε κατάλογο με 3.117 νεκρούς, καλώντας όσους αμφισβητούν τα στοιχεία να προσκομίσουν αποδείξεις.

Το πυρηνικό πρόγραμμα και τα «μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης»

Στις επαφές της Γενεύης, σύμφωνα με τον Ιρανό υπουργό, οι ΗΠΑ δεν έθεσαν ρητά ζήτημα μηδενικού εμπλουτισμού ουρανίου, ενώ η Τεχεράνη δεν προσφέρθηκε να αναστείλει πλήρως τον εμπλουτισμό. Το επίκεντρο των συζητήσεων, όπως είπε, αφορά στη διασφάλιση ότι το πυρηνικό πρόγραμμα θα παραμείνει αποκλειστικά ειρηνικό.

Στο τραπέζι βρίσκονται τεχνικά και πολιτικά «μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης», τα οποία θα μπορούσαν να συνδυαστούν με κινήσεις αποκλιμάκωσης στο μέτωπο των κυρώσεων.

Την ανησυχία του για την κλιμάκωση της ρητορικής και τη στρατιωτική κινητικότητα στην περιοχή εξέφρασε και ο εκπρόσωπος του Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, Στεφάν Ντιζαρίκ.

Παρά τις απειλές και τα τελεσίγραφα, και οι δύο πλευρές αφήνουν ανοιχτό το παράθυρο της διπλωματίας, με τις επόμενες ημέρες να θεωρούνται καθοριστικές για την πορεία της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Οι αμφιλεγόμενες κινήσεις των ΗΠΑ

Από την πλευρά του, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την εχθές Παρασκευή ότι εξετάζει το ενδεχόμενο περιορισμένου πλήγματος κατά του Ιράν, χωρίς, ωστόσο να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Στο πλαίσιο αυτό, το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο στον κόσμο, διέσχισε σήμερα το πρωί το Στενό του Γιβραλτάρ, κατευθυνόμενο προς τη Μεσόγειο, στο πλαίσιο της αυξανόμενης στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στο... μυαλό ΕΚΤ και Fed: Μπροστά σε δύσκολες αποφάσεις για επιτόκια και πληθωρισμό
Ειδήσεις

Στο... μυαλό ΕΚΤ και Fed: Μπροστά σε δύσκολες αποφάσεις για επιτόκια και πληθωρισμό

Τραμπ σε… χαρτονόμισμα: Σχέδιο για $250 δολάρια με προεδρικό «άρωμα» στις ΗΠΑ
Νομίσματα

Τραμπ σε… χαρτονόμισμα: Σχέδιο για $250 δολάρια με προεδρικό «άρωμα» στις ΗΠΑ

Παπασταύρου: Η Ελλάδα ως ενεργειακή γέφυρα Ευρώπης, Ανατολικής Μεσογείου και ΗΠΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Παπασταύρου: Η Ελλάδα ως ενεργειακή γέφυρα Ευρώπης, Ανατολικής Μεσογείου και ΗΠΑ

Βανς: ΗΠΑ και Ιράν είναι «πολύ κοντά» σε συμφωνία, αλλά «όχι ακόμα»
Ειδήσεις

Βανς: ΗΠΑ και Ιράν είναι «πολύ κοντά» σε συμφωνία, αλλά «όχι ακόμα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
29/05/2026 - 13:49

ΕΕ: Νέο πακέτο κυρώσεων, το 21ο, κατά της Ρωσίας μετά το πλήγμα στη Ρουμανία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
29/05/2026 - 13:48

Alpha Bank και Πολυτεχνείο Κρήτης αναλαμβάνουν μελέτη για το αναπτυξιακό μοντέλο της Κρήτης

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
29/05/2026 - 13:47

Η Εθνική Τράπεζα πρωταγωνιστεί για 2η χρονιά στο Panathēnea Festival

Επιχειρήσεις
29/05/2026 - 13:46

EY World Entrepreneur Of The Year 2026: Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από τον Χάρη Βαφειά

Πολιτική
29/05/2026 - 13:41

Χρηστίδης: Γρήγορα ξέχασε ο κ. Γεωργιάδης την υπόθεση Novartis

Ναυτιλία
29/05/2026 - 13:37

Ποσειδώνια 2026: Η ελληνική ναυτιλία στο επίκεντρο των παγκόσμιων εξελίξεων

Ειδήσεις
29/05/2026 - 13:36

Βουδαπέστη: Κανονικά αναμένεται να διεξαχθεί φέτος η πορεία για το Pride

Ειδήσεις
29/05/2026 - 13:35

Στο Μέγαρο Μαξίμου οι πρωταθλητές Ευρώπης: Συγχαρητήρια Μητσοτάκη και συμβολικό δώρο Μπαρτζώκα

Το σκίτσο του ΚΥΡ
29/05/2026 - 13:35

Τσίπρας, τράπεζες, δημοσκοπήσεις

Ειδήσεις
29/05/2026 - 13:30

Στο... μυαλό ΕΚΤ και Fed: Μπροστά σε δύσκολες αποφάσεις για επιτόκια και πληθωρισμό

Ειδήσεις
29/05/2026 - 13:26

e-ΕΦΚΑ: Προσωρινή διακοπή στην υπηρεσία «Βεβαίωση Προϋπηρεσίας Μισθωτών» στις 2 Ιουνίου

Ανακοινώσεις
29/05/2026 - 13:23

Bally’s Intralot: Διανέμει μέρισμα €30 εκατ. – Στις 23 Ιουλίου η αποκοπή

Οικονομία
29/05/2026 - 13:13

ΕΚΤ: Ανοικτό το ενδεχόμενο αυξήσεων επιτοκίων – Προειδοποίηση Πανέτα για επίμονο πληθωρισμό

Πολιτική
29/05/2026 - 13:08

Μαρινάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η αντιπολίτευση πήγε ξανά να μετατρέψει την πολιτική ζωή του τόπου σε δικαστήριο

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
29/05/2026 - 13:04

Νέες επιδοτήσεις 1.066 δικαιούχων στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»

Εμπορεύματα
29/05/2026 - 13:00

Το Brent οδεύει προς τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση από το 2020

Πολιτική
29/05/2026 - 12:56

ΠΑΣΟΚ: Όπου φυσάει ο άνεμος, η κυβέρνηση στους υδρογονάνθρακες

ΥΔΡΕΥΣΗ
29/05/2026 - 12:53

Συμμετοχή 13 ελληνικών επιχειρήσεων στην IFAT Munich

Υγεία
29/05/2026 - 12:52

ΠΟΥ για Έμπολα: Στα 906 τα ύποπτα κρούσματα στο Κονγκό

Οικονομία
29/05/2026 - 12:45

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 6,1% στον τζίρο του λιανεμπορίου τον Μάρτιο με «οδηγό» τα καύσιμα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
29/05/2026 - 12:44

Εξάρχου: Ο κάθετος διάδρομος θα έχει επιτυχία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Ειδήσεις
29/05/2026 - 12:37

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 39% στους νεκρούς από τροχαία ατυχήματα το Μάρτιο

Οικονομία
29/05/2026 - 12:35

Σήμα πληθωριστικών πιέσεων από τη βιομηχανία - Αύξηση 12,8% στις τιμές παραγωγού

Ακίνητα
29/05/2026 - 12:22

ΕΚΤΕΡ: Αναλαμβάνει την ανέγερση αθλητικών εγκαταστάσεων του ερασιτεχνικού σωματείου ΠΑΟ

Επιχειρήσεις
29/05/2026 - 12:21

Eurohold: Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 11,5% το α' τρίμηνο του 2026

Εργασιακά
29/05/2026 - 12:16

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 9,5% η ανεργία τον Απρίλιο

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
29/05/2026 - 12:11

Alpha Bank: Πώς η γεωπολιτική κρίση «φουσκώνει» το κόστος των πτήσεων στην Ευρώπη

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
29/05/2026 - 12:00

Η Ιζαμπέλλα Φούλοπ στο Allwyn Game Time: Οι δύσκολοι ρόλοι, τα red flags και η… βουτιά σε πισίνα που έγινε viral

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
29/05/2026 - 11:59

Νοσοκομείο Μεταξά και Nova φέρνουν την ψυχαγωγία δίπλα στους ασθενείς κατά τη διάρκεια της θεραπείας τους

Ειδήσεις
29/05/2026 - 11:57

Η στιγμή που ρωσικό drone χτυπά πολυκατοικία στη Ρουμανία - Ρούτε: Επικίνδυνη η συμπεριφορά της Ρωσίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ