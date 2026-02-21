Ιράν - ΗΠΑ: Αντιπρόταση για τα πυρηνικά εν μέσω τελεσιγράφου και στρατιωτικών απειλών

Σε κρίσιμο σημείο φαίνεται να εισέρχονται οι σχέσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η Τεχεράνη ετοιμάζει αντιπρόταση για το πυρηνικό της πρόγραμμα, την ώρα που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο περιορισμένων στρατιωτικών πληγμάτων.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να είναι έτοιμο ένα προσχέδιο αντιπρότασης, έπειτα από τις πρόσφατες έμμεσες επαφές με αμερικανική αντιπροσωπεία στη Γενεύη. Στις συνομιλίες συμμετείχαν ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και ο Τζάρεντ Κούσνερ.

Σύμφωνα με τον Αραγτσί, έχει διαμορφωθεί ένα πλαίσιο βασικών αρχών, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Όπως σημείωσε, νέος γύρος συνομιλιών θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί εντός της εβδομάδας, εφόσον υπάρξει πρόοδος.

Τελεσίγραφο 10–15 ημερών

Από την πλευρά του, ο Τραμπ έθεσε προθεσμία 10 έως 15 ημερών στην Τεχεράνη για την επίτευξη συμφωνίας που θα κλείσει τη μακροχρόνια διαμάχη για το πυρηνικό πρόγραμμα, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση «τα πράγματα θα γίνουν πολύ άσχημα». Μιλώντας από τον Λευκό Οίκο, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο περιορισμένου πλήγματος, τονίζοντας ότι το εξετάζει ως μέσο πίεσης για μια «δίκαιη συμφωνία».

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, ο αμερικανικός στρατιωτικός σχεδιασμός για το Ιράν βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, με σενάρια που περιλαμβάνουν στοχευμένες επιθέσεις ακόμη και κατά προσώπων της ιρανικής ηγεσίας, εφόσον δοθεί σχετική εντολή.

Ο Αραγτσί, μιλώντας και στον Guardian, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια θα περιέπλεκε σοβαρά τη διπλωματική διαδικασία.

Διαφωνία για τον απολογισμό των θυμάτων

Η ένταση επιβαρύνεται και από τις αντικρουόμενες εκτιμήσεις για τον αριθμό των θυμάτων στις πρόσφατες ταραχές στο Ιράν. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι «32.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα», αριθμός που δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Από την άλλη πλευρά, η οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hrana κάνει λόγο για 7.114 επιβεβαιωμένους θανάτους και 11.700 υπό διερεύνηση περιπτώσεις, ενώ η ιρανική κυβέρνηση δημοσίευσε κατάλογο με 3.117 νεκρούς, καλώντας όσους αμφισβητούν τα στοιχεία να προσκομίσουν αποδείξεις.

Το πυρηνικό πρόγραμμα και τα «μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης»

Στις επαφές της Γενεύης, σύμφωνα με τον Ιρανό υπουργό, οι ΗΠΑ δεν έθεσαν ρητά ζήτημα μηδενικού εμπλουτισμού ουρανίου, ενώ η Τεχεράνη δεν προσφέρθηκε να αναστείλει πλήρως τον εμπλουτισμό. Το επίκεντρο των συζητήσεων, όπως είπε, αφορά στη διασφάλιση ότι το πυρηνικό πρόγραμμα θα παραμείνει αποκλειστικά ειρηνικό.

Στο τραπέζι βρίσκονται τεχνικά και πολιτικά «μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης», τα οποία θα μπορούσαν να συνδυαστούν με κινήσεις αποκλιμάκωσης στο μέτωπο των κυρώσεων.

Την ανησυχία του για την κλιμάκωση της ρητορικής και τη στρατιωτική κινητικότητα στην περιοχή εξέφρασε και ο εκπρόσωπος του Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, Στεφάν Ντιζαρίκ.

Παρά τις απειλές και τα τελεσίγραφα, και οι δύο πλευρές αφήνουν ανοιχτό το παράθυρο της διπλωματίας, με τις επόμενες ημέρες να θεωρούνται καθοριστικές για την πορεία της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Οι αμφιλεγόμενες κινήσεις των ΗΠΑ

Από την πλευρά του, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την εχθές Παρασκευή ότι εξετάζει το ενδεχόμενο περιορισμένου πλήγματος κατά του Ιράν, χωρίς, ωστόσο να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Στο πλαίσιο αυτό, το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο στον κόσμο, διέσχισε σήμερα το πρωί το Στενό του Γιβραλτάρ, κατευθυνόμενο προς τη Μεσόγειο, στο πλαίσιο της αυξανόμενης στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.