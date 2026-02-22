Μαρ α Λάγκο: Πράκτορες πυροβόλησαν θανάσιμα άνδρα που προσπάθησε να μπει στο σπίτι του Τραμπ

Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Κυριακή ότι πράκτορές της πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν άνδρα περίπου 20 ετών, αφού επιχείρησε να εισέλθει παράνομα σε ασφαλή περίμετρο στο θέρετρο Μαρ α Λάγκο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Γουέστ Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

Αξιωματούχοι της Μυστικής Υπηρεσίας και του Γραφείου Σερίφη της κομητείας Παλμ Μπιτς έδωσαν στη συνέχεια περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό.

Ειδικότερα, ο σερίφης της κομητείας, Ρικ Μπράντσο, ανέφερε ότι ένας αστυνομικός της κομητείας και δύο πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας έσπευσαν στο σημείο όταν εντοπίστηκε ο ύποπτος.

«Αντιμετώπισαν έναν λευκό άνδρα που κρατούσε ένα δοχείο βενζίνης και μια καραμπίνα. Του δόθηκε εντολή να αφήσει κάτω τα αντικείμενα. Εκείνος άφησε το δοχείο καυσίμου, αλλά σήκωσε την καραμπίνα σε θέση βολής», δήλωσε ο σερίφης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σε εκείνο το σημείο οι αστυνομικοί και οι πράκτορες άνοιξαν πυρ, «εξουδετερώνοντας την απειλή».

Ο άνδρας, που σύμφωνα με τις αρχές ήταν περίπου 20 ετών, δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί επισήμως. Οι αρχές δεν έχουν δώσει πληροφορίες για τα κίνητρά του, ούτε έχει διευκρινιστεί αν ενήργησε μόνος.

Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε άμεσα και ενισχύθηκαν τα μέτρα ασφαλείας γύρω από το κλαμπ. Οι αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα φωτογραφία του όπλου που κρατούσε.