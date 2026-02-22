ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μαρ α Λάγκο: Πράκτορες πυροβόλησαν θανάσιμα άνδρα που προσπάθησε να μπει στο σπίτι του Τραμπ
Ειδήσεις
17:50 - 22 Φεβ 2026

Μαρ α Λάγκο: Πράκτορες πυροβόλησαν θανάσιμα άνδρα που προσπάθησε να μπει στο σπίτι του Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Κυριακή ότι πράκτορές της πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν άνδρα περίπου 20 ετών, αφού επιχείρησε να εισέλθει παράνομα σε ασφαλή περίμετρο στο θέρετρο Μαρ α Λάγκο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Γουέστ Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.  

Αξιωματούχοι της Μυστικής Υπηρεσίας και του Γραφείου Σερίφη της κομητείας Παλμ Μπιτς έδωσαν στη συνέχεια περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό.

Ειδικότερα, ο σερίφης της κομητείας, Ρικ Μπράντσο, ανέφερε ότι ένας αστυνομικός της κομητείας και δύο πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας έσπευσαν στο σημείο όταν εντοπίστηκε ο ύποπτος.

«Αντιμετώπισαν έναν λευκό άνδρα που κρατούσε ένα δοχείο βενζίνης και μια καραμπίνα. Του δόθηκε εντολή να αφήσει κάτω τα αντικείμενα. Εκείνος άφησε το δοχείο καυσίμου, αλλά σήκωσε την καραμπίνα σε θέση βολής», δήλωσε ο σερίφης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σε εκείνο το σημείο οι αστυνομικοί και οι πράκτορες άνοιξαν πυρ, «εξουδετερώνοντας την απειλή».

{https://x.com/Breaking911/status/2025580925220720850}

Ο άνδρας, που σύμφωνα με τις αρχές ήταν περίπου 20 ετών, δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί επισήμως. Οι αρχές δεν έχουν δώσει πληροφορίες για τα κίνητρά του, ούτε έχει διευκρινιστεί αν ενήργησε μόνος.

Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε άμεσα και ενισχύθηκαν τα μέτρα ασφαλείας γύρω από το κλαμπ. Οι αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα φωτογραφία του όπλου που κρατούσε.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Θεοχάρης για ναυπηγικό κόμβο Ελευσίνας: Επένδυση €1,4 δισ. ευρώ και 10.000 θέσεις εργασίας
Οικονομία

Θεοχάρης για ναυπηγικό κόμβο Ελευσίνας: Επένδυση €1,4 δισ. ευρώ και 10.000 θέσεις εργασίας

Project Trident: Τριμερής επένδυση €1,35 δισ. Ελλάδας, ΗΠΑ και Ν. Κορέας μετατρέπει την Ελευσίνα σε ναυπηγικό κόμβο
Οικονομία

Project Trident: Τριμερής επένδυση €1,35 δισ. Ελλάδας, ΗΠΑ και Ν. Κορέας μετατρέπει την Ελευσίνα σε ναυπηγικό κόμβο

Τεχεράνη: Το Ορμούζ ανήκει σε Ιράν και Ομάν – Καμία οριστική συμφωνία με τις ΗΠΑ
Ειδήσεις

Τεχεράνη: Το Ορμούζ ανήκει σε Ιράν και Ομάν – Καμία οριστική συμφωνία με τις ΗΠΑ

Εμπλουτισμένο ουράνιο – Το καλύτερο διαπραγματευτικό «χαρτί» του Ιράν
Ειδήσεις

Εμπλουτισμένο ουράνιο – Το καλύτερο διαπραγματευτικό «χαρτί» του Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ναυτιλία
30/05/2026 - 19:15

Ποσειδώνια 2026: Η κορυφαία ναυτιλιακή έκθεση με μια «ματιά»

Ειδήσεις
30/05/2026 - 18:55

Σενάρια διαδοχής για τον Μερτς πυροδοτούν εσωκομματικές αναταράξεις στο CDU: Στο προσκήνιο ο Βιστ

Υγεία
30/05/2026 - 18:47

Δήμος Αθηναίων: Επαναλειτουργία του ιατρείου διακοπής καπνίσματος – Δωρεάν webinar την Πέμπτη 4/6

Ακίνητα
30/05/2026 - 18:30

Φορέας Επαναμίσθωσης Ακινήτων: Στην τελική ευθεία η ενεργοποίηση του «δίχτυου προστασίας» για 15.000 ευάλωτα νοικοκυριά

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
30/05/2026 - 18:00

«Θερισμός» στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Πάνω από 1.000 κατηγορούμενοι στο κύκλωμα των επιδοτήσεων

Οικονομία
30/05/2026 - 17:40

Θεοχάρης για ναυπηγικό κόμβο Ελευσίνας: Επένδυση €1,4 δισ. ευρώ και 10.000 θέσεις εργασίας

Ειδήσεις
30/05/2026 - 17:10

State Department: «Βαθιά απογοήτευση» για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου - Ζητά επανεξέταση της υπόθεσης

Ειδήσεις
30/05/2026 - 16:40

Φλωρίδης από τους Δελφούς: Καμία αλλαγή στον Κώδικα Δικηγόρων χωρίς καθολική συναίνεση

Πολιτική
30/05/2026 - 16:10

Σε τροχιά διάλυσης η Νέα Αριστερά: Ανεξαρτητοποιούνται επτά βουλευτές

Πολιτική
30/05/2026 - 15:41

Δένδιας για Γλέζο και Σάντα: Μία από τις πιο εμβληματικές πράξεις αντίστασης στην κατεχόμενη Ελλάδα

Πολιτική
30/05/2026 - 15:40

Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ ασκεί πολυθεματική δομική αντιπολίτευση με προοδευτική αντιπρόταση

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
30/05/2026 - 15:10

Σύγχρονα μεταλλεία: Το «Mining 4.0» και τα νέα δεδομένα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
30/05/2026 - 14:50

Τσάφος: Το «σήμα» για τις τιμές του καλοκαιριού για το ρεύμα

ΕΜΠΟΡΙΟ
30/05/2026 - 14:40

ΠΟΣΠΛΑ: Κανονικά η λειτουργία των λαϊκών αγορών ανήμερα του Αγίου Πνεύματος

Οικονομία
30/05/2026 - 14:10

Έρευνα Eteron: Οικονομική Δικαιοσύνη - Είναι η Ελλάδα μια άδικη χώρα;

Ειδήσεις
30/05/2026 - 13:35

Καλαφάτης: Η Ελλάδα αλλάζει πίστα - Ανοίγουμε καθαρούς επενδυτικούς διαδρόμους με αιχμή τα ιδιωτικά κεφάλαια

Οικονομία
30/05/2026 - 13:05

Project Trident: Τριμερής επένδυση €1,35 δισ. Ελλάδας, ΗΠΑ και Ν. Κορέας μετατρέπει την Ελευσίνα σε ναυπηγικό κόμβο

Πολιτική
30/05/2026 - 12:55

Χατζηδάκης: Έρχονται έως 50 δισ. ευρώ από την ΕΕ την περίοδο 2028 – 2034

Ειδήσεις
30/05/2026 - 12:25

Κατατέθηκε στη Βουλή ο Κώδικας Χωροταξίας και Πολεοδομίας

Ειδήσεις
30/05/2026 - 12:11

Γερμανία: Προσωρινή αναστολή λειτουργίας στο αεροδρόμιο του Μονάχου μετά από αναφορές για drone

Ειδήσεις
30/05/2026 - 11:55

Χέγκσεθ προς συμμάχους στον Ινδο-Ειρηνικό: Αυξήστε τις αμυντικές δαπάνες απέναντι στη Κίνα

Πολιτική
30/05/2026 - 11:35

Ανδρουλάκης: Μαζί για την πολιτική αλλαγή

Ειδήσεις
30/05/2026 - 11:17

Βρετανία: Στη φυλακή ο Έλληνας υπήκοος για υπόθεση κατασκοπείας υπέρ του Ιράν

Πολιτική
30/05/2026 - 10:55

Το «αντίο» του πολιτικού κόσμου στον Νίκο Ταγαρά

Ειδήσεις
30/05/2026 - 10:30

Τεχεράνη: Το Ορμούζ ανήκει σε Ιράν και Ομάν – Καμία οριστική συμφωνία με τις ΗΠΑ

Ειδήσεις
30/05/2026 - 10:14

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος: Ανησυχία για την εξάπλωση του ατμίσματος στους εφήβους

Ειδήσεις
30/05/2026 - 10:02

Βιομηχανία στην ΕΕ: Πτώση κατανάλωσης ενέργειας, άνοδος των ανανεώσιμων πηγών και του φυσικού αερίου

Εργασιακά
30/05/2026 - 09:58

Η κλιματική «αλλαγή» βαθαίνει το χάσμα των φύλων: Οι γυναίκες πληρώνουν το βαρύτερο τίμημα

Χρηματιστήρια
29/05/2026 - 23:33

Σε ρυθμούς ρεκόρ η Wall Street – Ο Dow ξεπέρασε το όριο των 51.000 μονάδων

Ειδήσεις
29/05/2026 - 23:22

Πούτιν: Δεν ήταν δικό μας το drone στη Ρουμανία – Ψέμα πως απειλούμε την Ευρώπη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ