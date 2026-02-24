ΗΠΑ: Η καταναλωτική εμπιστοσύνη ενισχύθηκε τον Φεβρουάριο παρά τις ανησυχίες για πληθωρισμό και κόστος ζωής
19:08 - 24 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Η καταναλωτική εμπιστοσύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες κατέγραψε άνοδο τον Φεβρουάριο, με τους Αμερικανούς να εμφανίζονται πιο αισιόδοξοι σχετικά με την οικονομία, την αγορά εργασίας και τα εισοδήματά τους, όπως δείχνουν τα πρόσφατα στοιχεία του Conference Board.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης αυξήθηκε στις 91,2 μονάδες, από 89 τον προηγούμενο μήνα, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών. Ιδιαίτερη ενίσχυση παρουσίασε ο δείκτης προσδοκιών για τους επόμενους έξι μήνες, ο οποίος ανέβηκε στις 72 μονάδες, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη άνοδο από τον Ιούλιο. Αντίθετα, ο δείκτης τρεχουσών συνθηκών συνέχισε να υποχωρεί, αντανακλώντας τις συνεχιζόμενες ανησυχίες των καταναλωτών για το κόστος ζωής.

Η αύξηση της εμπιστοσύνης συνδέεται με τα πρόσφατα σημάδια σταθεροποίησης στην αγορά εργασίας και με τον σχετικά ήπιο πληθωρισμό. Παρ’ όλα αυτά, πολλοί Αμερικανοί παραμένουν επιφυλακτικοί σχετικά με τις επαγγελματικές τους προοπτικές και εξακολουθούν να βιώνουν τις επιπτώσεις της περιόδου υψηλού πληθωρισμού κατά την πανδημία, παράγοντες που αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026.

Σημαντικό είναι ότι η έρευνα ολοκληρώθηκε πριν από τις πρόσφατες αλλαγές στο εμπορικό τοπίο: την ακύρωση μεγάλου μέρους των δασμών της περιόδου Τραμπ από το Ανώτατο Δικαστήριο και την απόφαση του Λευκού Οίκου για την επιβολή νέου παγκόσμιου δασμού 10%, που τελικά αυξήθηκε στο 15%. Οι εξελίξεις αυτές αναμένεται να αναζωπυρώσουν τις ανησυχίες των καταναλωτών για το κόστος ζωής και τον πληθωρισμό.

Η επικεφαλής οικονομολόγος του Conference Board, Ντάνα Πέντερσον, σχολίασε: «Τα σχόλια για τις τιμές, τον πληθωρισμό και το κόστος των αγαθών παρέμειναν στο επίκεντρο της σκέψης των καταναλωτών. Οι αναφορές σε ζητήματα εμπορίου και πολιτικής αυξήθηκαν επίσης τον Φεβρουάριο».

Όσον αφορά την αγορά εργασίας, το ποσοστό των καταναλωτών που θεωρούν ότι οι θέσεις εργασίας είναι άφθονες ανήλθε στο 28%, υψηλό τριμήνου. Παράλληλα αυξήθηκε και το ποσοστό εκείνων που θεωρούν δύσκολο να βρουν δουλειά. Η διαφορά μεταξύ των δύο μεγεθών, που παρακολουθείται στενά από τους οικονομολόγους ως δείκτης κατάστασης της αγοράς εργασίας, διευρύνθηκε στις 7,4 ποσοστιαίες μονάδες.

Σε επίπεδο καταναλωτικών δαπανών, ενισχύθηκαν τα σχέδια για αγορά μεγάλων αγαθών, όπως αυτοκίνητα, ψυγεία και τηλεοράσεις, ενώ υποχώρησαν οι προγραμματισμένες δαπάνες για υπηρεσίες, όπως ταξίδια και διακοπές.

Παράλληλα, χωριστή έρευνα του Πανεπιστημίου του Μίτσιγκαν κατέγραψε μικρότερη από την αναμενόμενη βελτίωση του δείκτη καταναλωτικού κλίματος, ο οποίος αναθεωρήθηκε προς τα κάτω στις 56,6 μονάδες για τον Φεβρουάριο, ενισχύοντας την εικόνα μικτής αισιοδοξίας των Αμερικανών καταναλωτών.

