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Σάλος στην Τουρκία: Παραιτήθηκε στενή συνεργάτιδα του Ερντογάν μετά τις καταγγελίες για χρηματιστηριακές συναλλαγές
Ειδήσεις
15:40 - 27 Σεπ 2026

Σάλος στην Τουρκία: Παραιτήθηκε στενή συνεργάτιδα του Ερντογάν μετά τις καταγγελίες για χρηματιστηριακές συναλλαγές

Reporter.gr Newsroom
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Την παραίτησή της από τα κομματικά και κυβερνητικά αξιώματα που κατείχε υπέβαλε η Φατμά Μπετούλ Σαγιάν Καγιά, αντιπρόεδρος του κυβερνώντος AKP του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά τις καταγγελίες που διατυπώθηκαν σε βάρος της σχετικά με χρηματιστηριακές συναλλαγές.

Η Καγιά, η οποία είναι αρμόδια για τις κοινωνικές πολιτικές στο AKP και είχε διατελέσει υπουργός Οικογένειας από το 2016 έως το 2018, ανακοίνωσε αργά το Σάββατο ότι ζήτησε από τον Τούρκο πρόεδρο να την απαλλάξει από τα καθήκοντά της, προκειμένου να διερευνηθούν οι σχετικές καταγγελίες.

Οι καταγγελίες της αντιπολίτευσης

Οι ισχυρισμοί διατυπώθηκαν από τον εκπρόσωπο του κόμματος της αντιπολίτευσης Yeni Party, Ζεϊνέλ Εμρέ, ο οποίος υποστήριξε σε συνέντευξη Τύπου ότι η Καγιά και ο σύζυγός της, Ιλιάς Καγιά, επένδυσαν συνολικά 163 εκατ. τουρκικές λίρες, περίπου 3,3 εκατ. δολάρια, τον Απρίλιο του 2026.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων τοποθετήθηκε σε μετοχές της ναυπηγικής εταιρείας Ozata Denizcilik και στη συνέχεια από την πώλησή τους προέκυψαν, όπως ισχυρίστηκε, έσοδα περίπου 2,17 δισ. τουρκικών λιρών, που αντιστοιχούν σε περίπου 44 εκατ. δολάρια.

Ο Εμρέ έθεσε στο επίκεντρο τον χρόνο πραγματοποίησης των συναλλαγών, υποστηρίζοντας ότι δημιουργούνται ερωτήματα σε σχέση με την αναταραχή που ακολούθησε στην τουρκική χρηματιστηριακή αγορά.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν συνοδεύτηκαν από περαιτέρω σχόλια της Καγιά ως προς τις λεπτομέρειες των συναλλαγών.

Η πορεία της μετοχής και η κρίση ρευστότητας

Η μετοχή της Ozata Denizcilik διαπραγματευόταν περίπου στις 220 λίρες στις αρχές Απριλίου και έφθασε έως τις 4.980 λίρες στις 15 Σεπτεμβρίου.

Την επόμενη ημέρα, 16 Σεπτεμβρίου, σημειώθηκε απότομη πτώση στις τιμές μετοχών, μετά τις εξελίξεις στον τομέα των επενδυτικών κεφαλαίων. Η αναταραχή συνδέθηκε με υποψίες χειραγώγησης τιμών σε τίτλους με χαμηλό όγκο συναλλαγών και εξελίχθηκε σε κρίση ρευστότητας.

Η Καγιά, σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, ανέφερε ότι θεωρεί απαραίτητο να αναλάβει πολιτική ευθύνη όσο οι ισχυρισμοί διερευνώνται και ζήτησε από τον Ερντογάν να την απαλλάξει από όλα τα αξιώματα που κατείχε.

Οι έρευνες για τα επενδυτικά κεφάλαια

Οι τουρκικές αρχές έλαβαν την προηγούμενη εβδομάδα μέτρα με στόχο τη στήριξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, καθώς ορισμένα επενδυτικά κεφάλαια φέρεται να αντιμετώπισαν προβλήματα στην κάλυψη αιτημάτων ανάληψης κεφαλαίων από σχεδόν μισό εκατομμύριο επενδυτές, εν μέσω της μεγάλης πτώσης στις τιμές των μετοχών.

Παράλληλα, η Ozata Denizcilik ανέφερε σε ρυθμιστική ανακοίνωση την Παρασκευή ότι ο πρόεδρός της, Οζντεμίρ Ατασεβέν, και ο αντιπρόεδρος, Γκοκάν Ατασεβέν, έχουν προφυλακιστεί εν αναμονή της δίκης τους, στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη για την κρίση στον χώρο των επενδυτικών κεφαλαίων.

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