Πλεύρης στο Μόναχο: Στο τραπέζι ευρωπαϊκός μηχανισμός κρίσεων για τα σύνορα και νέα hubs επιστροφών

Στη Διάσκεψη του Μονάχου για τη Μεταναστευτική Πολιτική, καθώς και στη συνάντηση των Υπουργών Μετανάστευσης των πέντε κρατών της ομάδας «Core Group» που πραγματοποιήθηκε στο περιθώριό της, συμμετείχε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

Στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων βρέθηκαν τα επόμενα βήματα για τη θωράκιση των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αποτελεσματικότητα του νέου Συμφώνου για το Άσυλο και τη Μετανάστευση, καθώς και η επιτάχυνση των διαδικασιών επιστροφής.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, ο κ. Πλεύρης παρουσίασε στους ομολόγους του το περίγραμμα ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων στα σύνορα για περιπτώσεις εργαλειοποίησης των ροών εν μέσω υβριδικής απειλής στα εξωτερικά σύνορα, ο οποίος αποτελεί πρωτοβουλία του Έλληνα Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο Υπουργός ζήτησε τη στήριξη των κρατών-μελών για την ελληνική αυτή πρωτοβουλία, την οποία πρόκειται να αναπτύξει πλήρως στο ερχόμενο Συμβούλιο Υπουργών για θέματα εσωτερικών και μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο την.

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη υιοθέτησης καινοτόμων λύσεων για την ενίσχυση των επιστροφών. Ο κ. Πλεύρης ανέδειξε τη σημασία της δημιουργίας περιφερειακών κόμβων επιστροφής (return hubs) σε τρίτες χώρες, ως κομβικού πυλώνα για τη διάσπαση των δικτύων διακινητών, την αποσυμπίεση των κρατών μελών πρώτης γραμμής απο τη δυσανάλογη μεταναστευτική πίεση και την εν γένει αποκατάσταση της αξιοπιστίας της ευρωπαϊκής πολιτικής ασύλου. Όπως επεσήμανε, η επίτευξη βιώσιμων επιστροφών απαιτεί τόσο την ενισχυμένη συνδρομή του Frontex όσο και τη στρατηγική αξιοποίηση της βίζας ως μέσου πίεσης προς τις χώρες προέλευσης.

Στο περιθώριο της Διάσκεψης, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης, Magnus Brunner, με τον οποίο συζήτησαν τις τελευταίες ευρωπαϊκές εξελίξεις στο πεδίο της μεταναστευτικής πολιτικής, το συντονισμό των επόμενων βημάτων ενόψει των επικείμενων κοινοτικών συμβουλίων, καθώς και την ενίσχυση της συνεργασίας για την αποτελεσματική προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε.

Τον Υπουργό μετανάστευσης συνόδευσαν στο Μόναχο η Γενική Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Νάντια Παπακώστα και ο Διοικητής της Υπηρεσίας Ασύλου, Μάριος Καλέας.