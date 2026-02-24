ΕΕ: €100 εκατ. άμεση ενεργειακή στήριξη στην Ουκρανία - Νέες κυρώσεις και €90 δισ. για άμυνα
20:46 - 24 Φεβ 2026

ΕΕ: €100 εκατ. άμεση ενεργειακή στήριξη στην Ουκρανία - Νέες κυρώσεις και €90 δισ. για άμυνα

Reporter.gr Newsroom
Τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής, η Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνει νέο, ισχυρό μήνυμα στήριξης προς την Ουκρανία, ανακοινώνοντας πακέτο άμεσης ενεργειακής βοήθειας ύψους 100 εκατ. ευρώ και προαναγγέλλοντας περαιτέρω ενίσχυση τόσο στο οικονομικό όσο και στο στρατιωτικό επίπεδο.

Από το Κίεβο, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μαζί με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Αντόνιο Κόστα, και τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επανέλαβαν ότι η ευρωπαϊκή στήριξη «θα συνεχιστεί και θα ενισχυθεί», υπογραμμίζοντας πως η Ένωση έχει ήδη διαθέσει σχεδόν 200 δισ. ευρώ σε στρατιωτική, οικονομική και ανθρωπιστική βοήθεια — περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο διεθνή εταίρο.

Έμφαση στην ενέργεια και την άμυνα

Το νέο πακέτο των 100 εκατ. ευρώ στοχεύει στην άμεση ενίσχυση του ενεργειακού συστήματος της χώρας, σε μια περίοδο που οι επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές συνεχίζονται. Παράλληλα, βρίσκεται σε φάση προετοιμασίας ευρύτερο σχέδιο ύψους 920 εκατ. ευρώ για τη σταθεροποίηση και ανασυγκρότηση του ενεργειακού τομέα, με προτεραιότητα την αποκατάσταση δικτύων, την επαναλειτουργία κατεστραμμένων μονάδων και την ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας.

Την ίδια στιγμή, οι Ευρωπαίοι ηγέτες επανέλαβαν τη δέσμευσή τους για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ, που έχει εγκριθεί από τους «27», με βασικό στόχο την κάλυψη επειγουσών δημοσιονομικών και αμυντικών αναγκών. Σημαντικό μέρος των κονδυλίων θα κατευθυνθεί στην ενίσχυση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Νέες κυρώσεις και διεθνής πίεση

Στο διπλωματικό πεδίο, η ΕΕ επιβεβαίωσε ότι προχωρά στην προετοιμασία του 20ού πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσία, σε συντονισμό με τους εταίρους της στο G7, επιδιώκοντας τη διατήρηση της μέγιστης δυνατής πίεσης προς τη Μόσχα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον ενεργειακό και χρηματοπιστωτικό τομέα, καθώς και στη λήψη μέτρων κατά του λεγόμενου «σκιώδους στόλου».

Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι διαμηνύουν ότι «ο επιτιθέμενος δεν μπορεί να ανταμειφθεί» και ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική λύση θα πρέπει να βασίζεται στις αρχές του διεθνούς δικαίου, με σεβασμό στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας.

Συμβολισμοί και πολιτικό μήνυμα

Σε ένδειξη αλληλεγγύης, η ουκρανική σημαία υψώθηκε δίπλα σε εκείνη της ΕΕ μπροστά από την έδρα της Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, παρουσία της Ύπατης Εκπροσώπου Κάγια Κάλας. Παράλληλα, το κτήριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φωταγωγήθηκε με τα χρώματα της Ουκρανίας.

Το μήνυμα από τις Βρυξέλλες είναι σαφές: η στήριξη θα είναι μακροπρόθεσμη και πολυεπίπεδη. Όπως υπογραμμίζεται, το μέλλον μιας ασφαλούς και ευημερούσας Ουκρανίας «βρίσκεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης», με την ΕΕ να δηλώνει έτοιμη να συμβάλει τόσο στην άμεση ανθεκτικότητα της χώρας όσο και στη μεταπολεμική της ανοικοδόμηση.

