Αραγτσί: Επιμένει ότι η πυρηνική συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν είναι «εντός εμβέλειας» εάν επικρατήσει η διπλωματία
23:30 - 24 Φεβ 2026

Αραγτσί: Επιμένει ότι η πυρηνική συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν είναι «εντός εμβέλειας» εάν επικρατήσει η διπλωματία

Reporter.gr Newsroom

Reporter.gr Newsroom
Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, επανέλαβε την αισιοδοξία του σχετικά με την πιθανότητα επίτευξης μιας νέας πυρηνικής συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, τονίζοντας ότι η επιτυχία των διαπραγματεύσεων εξαρτάται αποκλειστικά από την προτεραιότητα που θα δοθεί στη διπλωματία.

Σε δήλωσή του στο X (πρώην Twitter) το βράδυ της 24ης Φεβρουαρίου, ο Αραγτσί ανέφερε ότι «μια συμφωνία βρίσκεται εντός εμβέλειας, αλλά μόνο εφόσον η διπλωματία τεθεί στο επίκεντρο». Ο Ιρανός Υπουργός υπογράμμισε ότι η τρέχουσα συγκυρία προσφέρει «μια ιστορική ευκαιρία για να καταλήξουμε σε μια πρωτοφανή συμφωνία που θα αντιμετωπίζει τις αμοιβαίες ανησυχίες και θα υπηρετεί τα συμφέροντα και των δύο πλευρών».

Οι δηλώσεις του Αραγτσί έρχονται λίγες ημέρες πριν την επανέναρξη των συνομιλιών στη Γενεύη, προγραμματισμένη για την Πέμπτη, όπου οι διαπραγματευτές των δύο χωρών θα προσπαθήσουν να γεφυρώσουν τις διαφορές που έχουν παραμένει ανοιχτές από τις προηγούμενες συναντήσεις. Οι συζητήσεις επικεντρώνονται σε θέματα όπως ο περιορισμός του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν σε αντάλλαγμα για την άρση των αμερικανικών κυρώσεων, αλλά και σε μηχανισμούς ελέγχου και επιβεβαίωσης της συμμόρφωσης.

Αναλυτές σημειώνουν ότι η φράση του Αραγτσί περί «πρωτοφανούς συμφωνίας» ενδέχεται να υποδηλώνει την προοπτική μιας συμφωνίας με πιο ευρεία εμβέλεια από την αρχική συμφωνία JCPOA του 2015, ενσωματώνοντας πρόσθετες εγγυήσεις ασφαλείας για την περιοχή και οικονομικές διευκολύνσεις για το Ιράν.

Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, καθώς η σταθερότητα στη Μέση Ανατολή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πορεία των διαπραγματεύσεων. Η επιτυχία ή η αποτυχία των συνομιλιών ενδέχεται να επηρεάσει και τις σχέσεις του Ιράν με άλλες μεγάλες δυνάμεις, όπως η ΕΕ, η Κίνα και η Ρωσία, οι οποίες παραμένουν κρίσιμοι παράγοντες για την εφαρμογή οποιασδήποτε συμφωνίας.

Ο Αραγτσί έκλεισε τη δήλωσή του με μήνυμα αισιοδοξίας, τονίζοντας ότι «οι δύο χώρες έχουν τη δυνατότητα να επιτύχουν κάτι πρωτοφανές, υπό την προϋπόθεση ότι η διπλωματία και η εποικοδομητική συνεργασία θα κυριαρχήσουν στις συνομιλίες».

