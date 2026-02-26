Ένταση στα σύνορα Αφγανιστάν – Πακιστάν

Οι αρχές των Ταλιμπάν ανακοίνωσαν σήμερα (26/2) ότι ο αφγανικός στρατός κατέλαβε 15 «προκεχωρημένα φυλάκια» του πακιστανικού στρατού, στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης που εξαπέλυσε κατά μήκος των συνόρων, ως απάντηση σε πρόσφατους βομβαρδισμούς.

«Επιθέσεις ευρείας κλίμακας άρχισαν ως αντίποινα κατά του εχθρού», δήλωσε ο Χαμντουλάχ Φιτράτ, αναπληρωτής εκπρόσωπος της αφγανικής κυβέρνησης, συμπληρώνοντας ότι «επί του παρόντος καταλήφθηκαν 15 προκεχωρημένα φυλάκια».

Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση των Ταλιμπάν υποστήριξε ότι οι αφγανικές δυνάμεις σκότωσαν ή συνέλαβαν Πακιστανούς στρατιώτες κατά τη διάρκεια της επίθεσης, στο πλαίσιο της οποίας καταλήφθηκαν τα 15 φυλάκια.

«Αρκετοί στρατιώτες (Πακιστανοί σ.σ.) σκοτώθηκαν και κάποιοι αιχμαλωτίστηκαν», ανέφερε στην πλατφόρμα Χ ο εκπρόσωπος των αρχών των Ταλιμπάν, Zabihullah Mujahid.

Πακιστάν: Ανταπέδωσε στις αφγανικές επιθέσεις

Το Πακιστάν ανακοίνωσε ότι αντέδρασε «άμεσα» και «ισχυρά» στην επίθεση που δέχθηκαν αρκετές συνοριακές στρατιωτικές του εγκαταστάσεις από το Αφγανιστάν, το οποίο ισχυρίστηκε ότι σκότωσε ή αιχμαλώτισε Πακιστανούς στρατιώτες.

Σύμφωνα με το πακιστανικό υπουργείο Ενημέρωσης, οι δυνάμεις ασφαλείας της χώρας απάντησαν στα «απρόκλητα πυρά» των αφγανικών δυνάμεων των Ταλιμπάν, τα οποία εκδηλώθηκαν σε πολλά σημεία κατά μήκος της μεθορίου Πακιστάν–Αφγανιστάν.

Οι αφγανικές δυνάμεις «άνοιξαν πυρ μονομερώς εναντίον θέσεων» κατά μήκος των συνόρων με την πακιστανική επαρχία Χάιμπερ Παχτούνχβα, έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Πακιστανός υπουργός Ενημέρωσης, επισημαίνοντας ότι η χώρα του έδωσε «άμεση και ισχυρή απάντηση», προκαλώντας σημαντικές απώλειες και καταστρέφοντας πολλά φυλάκια και στρατιωτικό εξοπλισμό.