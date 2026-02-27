Η Μελάνια Τραμπ στο... τιμόνι του Συμβουλίου Ασφαλείας

Η Μελάνια Τραμπ πρόκειται να προεδρεύσει τη Δευτέρα συνεδρίασης τουΣυμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν την εκ περιτροπής μηνιαία προεδρία του οργάνου, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που επικαλέστηκε πρώτη το CNN, η πρώτη κυρία σκοπεύει να αναδείξει την εκπαίδευση ως βασικό εργαλείο για την καλλιέργεια ανεκτικότητας και την προώθηση της παγκόσμιας ειρήνης στον διεθνή οργανισμό, ο οποίος εδρεύει στη Νέα Υόρκη.

Η συνεδρίαση, με τίτλο «Παιδιά, Τεχνολογία και Εκπαίδευση σε Συνθήκες Σύγκρουσης», θα αποτελέσει την πρώτη φορά που σύζυγος εν ενεργεία προέδρου των ΗΠΑ προεδρεύει του 15μελούς Συμβουλίου Ασφαλείας. Παράλληλα, σηματοδοτεί την έναρξη της νέας περιόδου κατά την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες ασκούν την προεδρία του οργάνου.

Σε ανακοίνωσή του, ο Λευκός Οίκος ανέφερε: «Η ηγεσία της κυρίας Τραμπ θα σηματοδοτήσει την πρώτη φορά που εν ενεργεία πρώτη κυρία των ΗΠΑ προεδρεύει του Συμβουλίου Ασφαλείας, καθώς τα μέλη εξετάζουν ζητήματα εκπαίδευσης, τεχνολογίας, ειρήνης και ασφάλειας».

Η συνεδρίαση της 2ας Μαρτίου αναμένεται να περιλαμβάνει τον πρέσβη των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Mike Waltz, εκπροσώπους των υπόλοιπων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας και άλλους διεθνείς συμμετέχοντες.

Η Μελάνια Τραμπ έχει επίσης επικεντρώσει τη δράση της στις προσπάθειες για την επιστροφή παιδιών που, σύμφωνα με καταγγελίες, μεταφέρθηκαν στη Ρωσία μετά την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022. Τον Οκτώβριο ανακοίνωσε ότι ορισμένα ουκρανικά παιδιά επανενώθηκαν με τις οικογένειές τους, μια υπόθεση που έχει στηρίξει κατά τη δεύτερη θητεία του συζύγου της.

Συνήθως, οι συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας προεδρεύονται από τον μόνιμο αντιπρόσωπο μιας χώρας στον ΟΗΕ ή από ανώτερο κυβερνητικό αξιωματούχο. Αν και πρώην πρώτες κυρίες, όπως η Eleanor Roosevelt, διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στα Ηνωμένα Έθνη — η Ρούζβελτ συνέβαλε στη σύνταξη της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου — καμία δεν είχε προεδρεύσει συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας όσο ήταν εν ενεργεία πρώτη κυρία.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Donald Trump έχει υιοθετήσει ιδιαίτερα επικριτική στάση απέναντι στον ΟΗΕ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει χαρακτηρίσει επανειλημμένα τον οργανισμό «αναποτελεσματικό» και έχει ζητήσει εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις, ενώ έχει αποσύρει τις ΗΠΑ από ορισμένους οργανισμούς και συμφωνίες που συνδέονται με τα Ηνωμένα Έθνη, μεταξύ των οποίων ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και Σύμβασ η-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή(UNFCCC), η βασική διεθνής συμφωνία για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.η

Παράλληλα, η κυβέρνηση Τραμπ είχε περικόψει τη χρηματοδότηση προς οργανισμούς του ΟΗΕ που δραστηριοποιούνται υπέρ Παλαιστίνιων προσφύγων, χαρακτηρίζοντάς τους «ανεπανόρθωτα προβληματικούς».

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Τραμπ συγκάλεσε την πρώτη συνεδρίαση του λεγόμενου «Συμβουλίου Ειρήνης» (board of peace), το οποίο πολλοί θεωρούν ως απόπειρα δημιουργίας εναλλακτικού σχήματος έναντι του ΟΗΕ. Η πρωτοβουλία αυτή, που σύμφωνα με τον ίδιο στοχεύει στη διευθέτηση διεθνών διαφορών, έχει προκαλέσει ανησυχία σε αρκετούς παγκόσμιους ηγέτες, οι οποίοι φοβούνται ότι το νεοσύστατο αυτό όργανο θα μπορούσε να λειτουργήσει ως υποκατάστατο των Ηνωμένων Εθνών.