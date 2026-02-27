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Ασλανίδης: Συγγενείς θυμάτων εξέφρασαν δυσαρέσκεια για το βίντεο της Καρυστιανού
Ειδήσεις
11:47 - 27 Φεβ 2026

Ασλανίδης: Συγγενείς θυμάτων εξέφρασαν δυσαρέσκεια για το βίντεο της Καρυστιανού

Reporter.gr Newsroom
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Για ιδιαίτερα σκληρό οπτικό υλικό, έκανε λόγο σήμερα (27/2) ο Παύλος Ασλανίδης, σχολιάζοντας το βίντεο που δημοσίευσε η Μαρία Καρυστιανού με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.    

Μιλώντας στο MEGA, ο νέος πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών περιέγραψε το κλίμα που επικράτησε ανάμεσα σε γονείς θυμάτων οι οποίοι παρακολούθησαν το επίμαχο βίντεο. Όπως ανέφερε, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χθες στην Καισαριανή, αρκετοί από τους παρευρισκόμενους γονείς, έχοντας ήδη ενημερωθεί για το περιεχόμενό του, ένιωσαν σοκ και εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους, καθώς -όπως είπε- περιλαμβάνει ιδιαίτερα σκληρές εικόνες.

Σε ερώτηση σχετικά με το αν υπήρξε συναίνεση των συγγενών για τη χρήση υλικού στο οποίο ακούγονται οι φωνές των θυμάτων, ο κ. Ασλανίδης απάντησε ότι δεν είναι σε θέση να γνωρίζει. Πρόσθεσε μάλιστα πως, όταν συζήτησε το θέμα με τη σύζυγό του το βράδυ, εκείνη ήταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, καθώς ήρθε αντιμέτωπη με εικόνες που -όπως του είπε- δεν είχε ξαναδεί.

Ο ίδιος περιέγραψε και μια προσωπική του στιγμή, αναφέροντας ότι την προηγούμενη ημέρα είδε το όνομα του γιου του χαραγμένο σε μάρμαρο και κατέρρευσε συναισθηματικά μπροστά στον κόσμο, κάτι που -όπως τόνισε- του συνέβη για πρώτη φορά. Καταλήγοντας, εξέφρασε την άποψη ότι η δημοσιοποίηση του συγκεκριμένου υλικού ήταν λανθασμένη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgpk06gxmhd5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 27/02/2026 - 12:25
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