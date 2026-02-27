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Ζαχαράκη: Δεν καταργούνται άμεσα οι Πανελλαδικές εξετάσεις – Γραφειοκρατικά εμπόδια στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών
Πολιτική
11:25 - 27 Φεβ 2026

Ζαχαράκη: Δεν καταργούνται άμεσα οι Πανελλαδικές εξετάσεις – Γραφειοκρατικά εμπόδια στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών

Reporter.gr Newsroom
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Σε εξέλιξη βρίσκεται ο εθνικός διάλογος για το Εθνικό Απολυτήριο, με την υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, να ξεκαθαρίζει την Παρασκευή (27/2) ότι δεν τίθεται ζήτημα άμεσης κατάργησης των Πανελλαδικών εξετάσεων και πως το ισχύον σύστημα θα συνεχίσει να εφαρμόζεται κανονικά τα επόμενα χρόνια.

Όπως τόνισε στην ΕΡΤ, οι μαθητές που φοιτούν σήμερα στο Λύκειο, αλλά και όσοι βρίσκονται στη Γ’ Γυμνασίου, θα εξεταστούν με το υπάρχον σύστημα. Οποιαδήποτε αλλαγή, εφόσον αποφασιστεί, δεν πρόκειται να εφαρμοστεί πριν από το 2027 ή το 2028. «Προτεραιότητά μας είναι η ηρεμία των παιδιών», ανέφερε χαρακτηριστικά, διαβεβαιώνοντας ότι δεν θα υπάρξουν αιφνιδιασμοί.

Ο διάλογος για το Εθνικό Απολυτήριο, υπογράμμισε η κα Ζαχαράκη πως, θα διαρκέσει εννέα μήνες και αναμένεται να ολοκληρωθεί με πόρισμα στα τέλη Νοεμβρίου. Στόχος είναι η ενίσχυση του ρόλου του Λυκείου και η διαμόρφωση ενός πιο ολοκληρωμένου συστήματος αξιολόγησης, με ενδεχόμενη συνυπολογισμό βαθμών από περισσότερες τάξεις. Παράλληλα, εξετάζεται η θέσπιση ασφαλιστικών δικλείδων ώστε να περιοριστούν ακραίες αποκλίσεις μεταξύ προφορικών και γραπτών βαθμών.

Στο τραπέζι βρίσκονται προτάσεις όπως η δημιουργία Εθνικής Αρχής Εξετάσεων, η συγκρότηση Εθνικού Σώματος Βαθμολογητών, η περαιτέρω ψηφιοποίηση των γραπτών και η αναβάθμιση της Τράπεζας Θεμάτων. Η υπουργός σημείωσε πάντως ότι το σημερινό σύστημα είναι αξιόπιστο και αδιάβλητο, υπογραμμίζοντας ότι οποιαδήποτε μεταρρύθμιση θα γίνει με προσεκτικά βήματα.

Για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών

Αναφερόμενη στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, παραδέχθηκε ότι η διαδικασία έχει γραφειοκρατικά στοιχεία που χρειάζονται βελτίωση, ωστόσο επισήμανε πως έχει ήδη γίνει ένα σημαντικό βήμα, καθώς η παρουσία συμβούλου στην τάξη και η ανατροφοδότηση προς τους εκπαιδευτικούς έχουν πλέον καθιερωθεί.

Για τα μη κρατικά πανεπιστήμια

Σε ό,τι αφορά την ανώτατη εκπαίδευση, τέσσερα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια λειτουργούν ήδη από το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος, ενώ αύριο ολοκληρώνεται η διαδικασία των νέων αιτήσεων για τη λειτουργία ιδρυμάτων τα επόμενα χρόνια.

Μέχρι σήμερα έχουν κατατεθεί 3 νέες αιτήσεις για ιδιωτικά πανεπιστήμια που θα λειτουργήσουν από τον Σεπτέμβριο και ακόμη ένα με την αίτηση να ισχύει για το 2027 – 2028. Επιπλέον η κα Ζαχαράκη σημείωσε ότι από πέρυσι πέντε πανεπιστήμια επανακατέθεσαν αιτήσεις, κάνοντας γνωστό πως το υπουργείο Παιδείας περιμένει αίτηση από μεγάλο αμερικανικό πανεπιστήμιο για την υλοποίηση μεταπτυχιακού προγράμματος.

Για τις φοιτητικές εστίες και σχολικές υποδομές

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στις φοιτητικές εστίες, με στόχο τη δημιουργία 10.000 νέων κλινών μέσα στην επόμενη πενταετία μέσω ΣΔΙΤ. Έργα βρίσκονται σε εξέλιξη ή προγραμματίζονται σε Κρήτη, Θεσσαλία και Δυτική Μακεδονία, ενώ 220 εκατ. ευρώ από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο θα διατεθούν για την ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων εστιών. Προβλέπονται επίσης νέες και ανακαινισμένες εστίες σε Χίο, Αθήνα, Πάτρα και άλλες περιοχές.

Στον τομέα των σχολικών υποδομών, 431 σχολεία ανακαινίστηκαν και παραδόθηκαν τον Σεπτέμβριο, ενώ 240 ακόμη έχουν ενταχθεί στον επόμενο κύκλο παρεμβάσεων. Ο συνολικός προϋπολογισμός της τετραετίας ανέρχεται σε 650 εκατ. ευρώ, ενώ προωθείται και η κατασκευή νέων σχολικών μονάδων μέσω ΣΔΙΤ.

Τέλος, σημείωσε πως οι εγγραφές σε Νηπιαγωγεία και Α’ Δημοτικού ξεκινούν στις 2 Μαρτίου μέσω της πλατφόρμας gov.gr και θα διαρκέσουν 20 ημέρες, ενώ οι Πανελλαδικές Εξετάσεις αρχίζουν στις 29 Μαΐου για τα ΓΕΛ και στις 30 Μαΐου για τα ΕΠΑΛ.

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