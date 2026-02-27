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Στη Μέση Ανατολή ο Ρούμπιο εν μέσω σεναρίων σύγκρουσης με το Ιράν
Ειδήσεις
18:16 - 27 Φεβ 2026

Στη Μέση Ανατολή ο Ρούμπιο εν μέσω σεναρίων σύγκρουσης με το Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα μεταβεί στο Ισραήλ στις αρχές της επόμενης εβδομάδας για συνομιλίες σχετικά με το Ιράν και άλλα κρίσιμα περιφερειακά ζητήματα, ανακοίνωσε την Παρασκευή το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξανόμενης ανησυχίας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να προχωρήσουν σε στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, καθώς η ένταση γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης κλιμακώνεται.

Την ίδια ώρα, το αμερικανικό δίκτυο MS Now μετέδωσε ότι ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ Αλ Μπουσαΐντι, αναμένεται να συναντηθεί στην Ουάσινγκτον με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, και άλλους Αμερικανούς αξιωματούχους, σε «συνομιλίες που δεν είχαν ανακοινωθεί προηγουμένως», με στόχο να αποτραπεί μια πολεμική σύγκρουση με το Ιράν.

Ο Αλ Μπουσαΐντι διαδραματίζει ρόλο διαμεσολαβητή μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, επιδιώκοντας την αποκλιμάκωση της έντασης που έχει προκύψει από τις αμερικανικές απαιτήσεις να περιορίσει η Ισλαμική Δημοκρατία το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τόμι Πίγκοτ, ο Ρούμπιο θα επισκεφθεί το Ισραήλ τη Δευτέρα και την Τρίτη. «Ο υπουργός θα συζητήσει μια σειρά περιφερειακών προτεραιοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν, του Λιβάνου, καθώς και των συνεχιζόμενων προσπαθειών για την εφαρμογή του 20-σημείων ειρηνευτικού σχεδίου του προέδρου Τραμπ για τη Γάζα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Η συγκυρία των επαφών υπογραμμίζει την κινητικότητα που καταγράφεται στο διπλωματικό παρασκήνιο, με την Ουάσινγκτον να επιχειρεί να διατηρήσει ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας, ενώ ταυτόχρονα εντείνεται η ρητορική και οι φόβοι για νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgpr38dvjr2h?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 27/02/2026 - 18:35
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