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Η Maersk εγκαταλείπει τη Διώρυγα του Σουέζ: Έκτακτη εκτροπή πλοίων μέσω Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας
Ναυτιλία
17:59 - 27 Φεβ 2026

Η Maersk εγκαταλείπει τη Διώρυγα του Σουέζ: Έκτακτη εκτροπή πλοίων μέσω Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας

Reporter.gr Newsroom
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Η Maersk ανακοίνωσε την Παρασκευή 28/2 ότι προχωρά εκ νέου σε προσωρινή εκτροπή ορισμένων πλοίων της, επιλέγοντας τη διαδρομή γύρω από το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας αντί της διέλευσης από τη Διώρυγα του Σουέζ.

Υπενθυμίζεται ότι τον προηγούμενο μήνα ο δανικός ναυτιλιακός όμιλος είχε γνωστοποιήσει τη σταδιακή επαναφορά ορισμένων δρομολογίων μέσω Σουέζ, σε μια κίνηση που θεωρήθηκε σημαντικό βήμα προς την αποκατάσταση της ομαλότητας στο παγκόσμιο εμπόριο, έπειτα από τη διετή αναστάτωση που προκάλεσαν οι επιθέσεις σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα από τους φιλοϊρανούς Χούθι της Υεμένης.

Ωστόσο, με νεότερη ανακοίνωσή της την Παρασκευή, η Maersk έκανε λόγο για «αναπάντεχους περιορισμούς» στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, οι οποίοι επηρεάζουν εκ νέου τον προγραμματισμό των διελεύσεων.

«Μετά από συνομιλίες με τους συνεργάτες μας στον τομέα της ασφάλειας, είναι σαφές ότι αυτές οι δυσκολίες καθιστούν δύσκολη την αποφυγή καθυστερήσεων όσον αφορά τη διέλευση από την περιοχή», ανέφερε η εταιρεία σε δήλωσή της.

Η Maersk δεν προχώρησε σε περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τη φύση των προβλημάτων που επικαλέστηκε.

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