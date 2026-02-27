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«Ανάσα» από το ΔΝΤ στην Ουκρανία – Δάνειο 8,1 δισ. δολαρίων εν μέσω πολιτικών τριγμών στην ΕΕ
Ειδήσεις
17:59 - 27 Φεβ 2026

«Ανάσα» από το ΔΝΤ στην Ουκρανία – Δάνειο 8,1 δισ. δολαρίων εν μέσω πολιτικών τριγμών στην ΕΕ

Reporter.gr Newsroom
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Μια προσωρινή οικονομική «ανάσα» έλαβε τα ξημερώματα της Παρασκευής η δοκιμαζόμενη από τον πόλεμο Ουκρανία, καθώς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ενέκρινε νέο δάνειο ύψους 8,1 δισ. δολαρίων. Από το συνολικό πακέτο, περίπου 1,5 δισ. θα εκταμιευθούν άμεσα, τη στιγμή που τα κρατικά ταμεία του Κιέβου αναμένεται να αδειάσουν τον Απρίλιο, έπειτα από χρόνια πολεμικών δαπανών απέναντι στη ρωσική εισβολή.

«Είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι στο πέμπτο έτος ενός πολέμου πλήρους κλίμακας, και ενώ συνεχίζονται οι συστηματικές επιθέσεις στον ενεργειακό τομέα, η Ουκρανία διαθέτει εγγυημένη διεθνή χρηματοδοτική στήριξη και πόρους για τη σταθερή λειτουργία του κράτους», δήλωσε η Ουκρανή πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο, σύμφωνα με μετάδοση του Politico.

Το ΔΝΤ είχε αρχικά ζητήσει ισχυρότερες εγγυήσεις για τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας πριν προχωρήσει στην έγκριση. Η απαιτούμενη πολιτική κάλυψη ήρθε όταν η πλειονότητα των κρατών-μελών της ΕΕ συμφώνησε στα τέλη του περασμένου έτους να εκδώσει κοινό χρέος 90 δισ. ευρώ για τη στήριξη της Ουκρανίας — μια εξέλιξη που το Ταμείο χαρακτήρισε «σημαντικό ορόσημο».

Ωστόσο, το χρηματοδοτικό «μαξιλάρι» του ΔΝΤ θεωρείται περιορισμένο. Το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ουκρανίας εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 50 δισ. δολάρια φέτος, αυξάνοντας την πίεση προς την ΕΕ, η οποία αντιμετωπίζει εσωτερικές διαφωνίες. Η Ουγγαρία μπλοκάρει το πακέτο των 90 δισ. ευρώ, κατηγορώντας το Κίεβο ότι καθυστερεί σκόπιμα τις επισκευές στον αγωγό Druzhba, από τον οποίο εξαρτώνται κρίσιμες προμήθειες ρωσικού πετρελαίου προς τη Βουδαπέστη. Η Ουκρανία απορρίπτει τις κατηγορίες, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβαθμίζει τον κίνδυνο άμεσης ενεργειακής κρίσης, επισημαίνοντας ότι η Ουγγαρία διαθέτει αποθέματα για 90 ημέρες.

Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι ο Βίκτορ Όρμπαν ενδέχεται να άρει το βέτο εάν υπάρξει αξιολόγηση των ζημιών στον αγωγό ή εάν εγκριθεί αίτημα της Ουγγαρίας για αμυντικό δάνειο 16 δισ. ευρώ. Παράλληλα, νομικοί της Κομισιόν εξετάζουν πιθανό θεσμικό «παραθυράκι» για την παράκαμψη του βέτο.

Παρά τις εντάσεις, το ΔΝΤ εμφανίζεται καθησυχαστικό. Ο επικεφαλής της αποστολής του στην Ουκρανία, Γκάβιν Γκρέι, υπογράμμισε ότι οι πολιτικές δεσμεύσεις για προώθηση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης παρέχουν επαρκή εμπιστοσύνη ώστε το Ταμείο να προχωρήσει. «Βλέπουμε δέσμευση για συνέχιση της διαδικασίας», δήλωσε, εκφράζοντας πεποίθηση ότι η στήριξη προς το Κίεβο θα υλοποιηθεί «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο».

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