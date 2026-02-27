Απευθείας στον «κορβανά» των ΗΠΑ τα έσοδα από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας

Τα έσοδα από τις πωλήσεις πετρελαίου της Βενεζουέλας δεν θα κατευθύνονται πλέον μέσω ενός ταμείου στο Κατάρ, αλλά θα κατατίθενται απευθείας σε λογαριασμούς που διαχειρίζεται το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ.

Από τον Ιανουάριο, όταν οι αμερικανικές δυνάμεις ανέτρεψαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολά Μαδούρο, οι ΗΠΑ έχουν αναλάβει τον έλεγχο των εξαγωγών πετρελαίου της χώρας στο πλαίσιο μιας ιστορικής συμφωνίας με το Καράκας. Αρχικά, τα έσοδα κατατίθεντο σε λογαριασμό στο Κατάρ για να προστατευτούν από ενδεχόμενες κατασχέσεις.

Η αλλαγή αυτή γίνεται έπειτα από εκτελεστικό διάταγμα των ΗΠΑ που εκδόθηκε τον προηγούμενο μήνα, με στόχο να προστατευτούν τα έσοδα από πιστωτές που επιχειρούν να κατάσχουν χρήματα της Βενεζουέλας, όπως ανέφερε ο Ράιτ σε δημοσιογράφους στο Τέξας. Η χώρα εξακολουθεί να έχει συσσωρευμένα χρέη προς ομολογιούχους, πρώην επιχειρηματικούς εταίρους και απαλλοτριωμένες εταιρείες.

Ο Ράιτ τόνισε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει προς το παρόν σχέδια να επισκεφθεί τη Βενεζουέλα, «αλλά είναι σίγουρα μια ρεαλιστική πιθανότητα». Παράλληλα, ο ίδιος έγινε πρόσφατα ο υψηλότερος σε αξίωμα Αμερικανός αξιωματούχος που επισκέφθηκε τη χώρα έπειτα από χρόνια, ενθαρρύνοντας τις αμερικανικές εταιρείες να επενδύσουν και να αναβιώσουν την ερειπωμένη ενεργειακή βιομηχανία της Βενεζουέλας.

Τα έσοδα από τις πωλήσεις αργού πετρελαίου της χώρας αναμένεται να φτάσουν τα 2 δισ. δολάρια μέσα στις επόμενες ημέρες. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει διευκρινίσει ότι τα χρήματα θα παραμείνουν υπό την επίβλεψη των ΗΠΑ, αλλά θα χρησιμοποιούνται για το όφελος των πολιτών της Βενεζουέλας.

Κατά την επίσκεψή του τον προηγούμενο μήνα, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας παρουσίασε σχέδια για επενδύσεις, τα οποία περιλαμβάνουν την επισκευή του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. Επιπλέον, αγοράστηκαν πρόσφατα ιατρικά εφόδια από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Ράιτ.

«Η ικανότητά τους να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια έχει καταρρεύσει τα τελευταία 20 χρόνια, αλλά διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να επισκευαστούν, και σκοπεύουν να δαπανήσουν χρήματα για αυτό», πρόσθεσε ο υπουργός Ενέργειας.