Στάρμερ: «Έχασε» το Μάντσεστερ – Στηρίζει την ελληνικής καταγωγής Αγγελική Στόγια

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ παραδέχτηκε ότι η απώλεια της κοινοβουλευτικής έδρας των Εργατικών στην παραδοσιακά προπύργιο τους εκλογική περιφέρεια Γκόρτον και Ντέντον του Μάντσεστερ στέλνει ένα σαφές μήνυμα προς την ηγεσία του κόμματος. Όπως τόνισε, οι πολίτες ζητούν πιο γρήγορες αλλαγές και απτά αποτελέσματα που να βελτιώνουν την καθημερινότητά τους.

«Ακούσαμε τους ψηφοφόρους και σεβόμαστε την απόφασή τους», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση θα επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις σε κρίσιμους τομείς όπως η οικονομία, το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) και η αντιμετώπιση του κόστους ζωής.

Παράλληλα, ο Στάρμερ κάλεσε τα μέλη και τα στελέχη των Εργατικών να παραμείνουν ενωμένοι και να αποφύγουν εσωκομματικούς διχασμούς. «Οι εκλογικές μάχες κερδίζονται με συλλογική προσπάθεια. Τώρα είναι ώρα για ανασύνταξη και δουλειά», τόνισε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην υποψήφια των Εργατικών, την ελληνικής καταγωγής Αγγελική Στόγια, η οποία παρά την τρίτη θέση που κατέλαβε, απολαμβάνει την εκτίμηση και στήριξη του πρωθυπουργού. Την χαρακτήρισε «ισχυρή φωνή για την τοπική κοινωνία» και «εκπρόσωπο της ανανέωσης που χρειάζεται η πολιτική», επισημαίνοντας ότι η υποψηφιότητά της φέρνει μια νέα γενιά πολιτικών που είναι «πιο κοντά στις ανάγκες των πολιτών και λιγότερο εγκλωβισμένοι σε κομματικούς μηχανισμούς».

Αντίθετα, στελέχη της αντιπολίτευσης υπογράμμισαν ότι η απώλεια της έδρας αντικατοπτρίζει την ευρύτερη δυσαρέσκεια του κόσμου απέναντι στην κυβερνητική πολιτική. Το αποτέλεσμα στο Μάντσεστερ αναμένεται να εντείνει τις πιέσεις εντός των Εργατικών και να επηρεάσει τη στρατηγική του κόμματος σε επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις, ιδιαίτερα σε αστικές περιφέρειες με παραδοσιακά ισχυρή παρουσία της κεντροαριστεράς.

Η Αγγελική Στόγια γεννήθηκε στην Άρτα και μετανάστευσε στο Ηνωμένο Βασίλειο στα τέλη της δεκαετίας του ’90. Μόνιμη κάτοικος του Μάντσεστερ, εκλέγεται από το 2012 δημοτική σύμβουλος και έχει ασχοληθεί με ζητήματα τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωνικής πολιτικής, στέγασης, μεταφορών και περιβάλλοντος. Η δράση της επικεντρώνεται στη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών. Υποψήφια για το Βρετανικό Κοινοβούλιο ήταν και το 2024 στην περιφέρεια «Τσέστερ Σάουθ και Έντισμπερι». Το πολιτικό της μανιφέστο δίνει έμφαση στην κοινωνική συνοχή, την ενίσχυση του NHS και τη στήριξη των εργαζόμενων νοικοκυριών απέναντι στις οικονομικές πιέσεις.