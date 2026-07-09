Βρετανία: Σε εξέλιξη η διαδικασία διαδοχής Στάρμερ στους Εργατικούς – Φαβορί ο Άντι Μπέρναμ

Σε τροχιά αλλαγής ηγεσίας βρίσκεται το Εργατικό Κόμμα στη Βρετανία, καθώς ξεκίνησε η επίσημη διαδικασία για την εκλογή νέου αρχηγού, ο οποίος θα διαδεχθεί τον παραιτηθέντα πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ τόσο στην ηγεσία του κόμματος όσο και, εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία, στην πρωθυπουργία.

Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκεται ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος, μέχρι στιγμής, είναι ο μοναδικός βουλευτής που έχει ανακοινώσει επισήμως την υποψηφιότητά του. Εάν δεν υπάρξει άλλη υποψηφιότητα έως τη λήξη της σχετικής προθεσμίας στις 15 Ιουλίου, ο 56χρονος πολιτικός αναμένεται να εκλεγεί χωρίς εσωκομματική αναμέτρηση.

Η ανάδειξη του νέου αρχηγού του Εργατικού Κόμματος έχει προγραμματιστεί για τις 17 Ιουλίου, κατά τη διάρκεια έκτακτου συνεδρίου του κόμματος, ενώ η ανάληψη των καθηκόντων του στην Ντάουνινγκ Στριτ εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί γύρω στις 20 Ιουλίου.

Ξεκίνησε η διαδικασία στήριξης των υποψηφίων

Το πρωί της Πέμπτης, βουλευτές των Εργατικών προσέρχονταν στα γραφεία του κόμματος προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία παροχής στήριξης προς τους υποψηφίους.

Ο Άντι Μπέρναμ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, γνωστοποίησε ότι συμμετείχε στη διαδικασία, γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Μόλις ψήφισα... Ελπίζω η τρίτη φορά να είναι και η τυχερή».

Ο ίδιος είχε διεκδικήσει ανεπιτυχώς την ηγεσία των Εργατικών τόσο το 2010 όσο και το 2015, ενώ σε βίντεο που συνόδευε την ανάρτησή του επανέλαβε ότι παραμένει ο μοναδικός υποψήφιος.

Για να είναι έγκυρη η υποψηφιότητά του, απαιτείται η υποστήριξη τουλάχιστον 81 βουλευτών από τη συνολικά 402μελή κοινοβουλευτική ομάδα των Εργατικών, αριθμός που εκτιμάται ότι θα συγκεντρώσει χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία.

Τι προβλέπεται αν υπάρξει δεύτερος υποψήφιος

Σε περίπτωση που κατατεθεί και δεύτερη υποψηφιότητα πριν από τη λήξη της προθεσμίας, θα ακολουθήσει πλήρης εσωκομματική εκλογική διαδικασία, με τη συμμετοχή των μελών του κόμματος και των συνδικάτων που συνδέονται με τους Εργατικούς.

Σε αυτή την περίπτωση, ο νέος ηγέτης θα αναδειχθεί στις 29 Αυγούστου.

Ένα από τα πρόσωπα που είχαν εξετάσει το ενδεχόμενο να διεκδικήσουν την ηγεσία ήταν ο πρώην υφυπουργός Ενόπλων Δυνάμεων Αλ Καρνς, ο οποίος όμως ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης ότι δεν θα είναι τελικά υποψήφιος.

Η επιλογή για την «επανεκκίνηση» των Εργατικών

Για σημαντικό μέρος των βουλευτών του κόμματος, ο Άντι Μπέρναμ αποτελεί το πρόσωπο που μπορεί να οδηγήσει τους Εργατικούς σε μια πολιτική επανεκκίνηση, έπειτα από τους δύσκολους μήνες που προηγήθηκαν και οδήγησαν στην παραίτηση του Κιρ Στάρμερ στις 22 Ιουνίου.

Ο Στάρμερ είχε αναλάβει την πρωθυπουργία τον Ιούλιο του 2024, βάζοντας τέλος σε 14 χρόνια διακυβέρνησης των Συντηρητικών. Ωστόσο, η δημοτικότητά του υποχώρησε γρήγορα, καθώς βρέθηκε αντιμέτωπος με την κρίση ακρίβειας, αλλά και με επικρίσεις για πολιτικές επιλογές και αλλαγές κατεύθυνσης που δυσαρέστησαν τόσο την κοινή γνώμη όσο και στελέχη του κόμματος.

Καθοριστικό ρόλο στην αποδυνάμωσή του διαδραμάτισε και η αντιπαράθεση που προκάλεσε ο διορισμός του Πίτερ Μάντελσον ως πρεσβευτή της Βρετανίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, λόγω της σχέσης του με τον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Έπστιν. Σε συνδυασμό με τις εκλογικές απώλειες των Εργατικών, η υπόθεση αυτή επιτάχυνε την απώλεια της εσωκομματικής στήριξης προς τον Στάρμερ.

Το προφίλ του Άντι Μπέρναμ

Ο Άντι Μπέρναμ θεωρείται από πολλούς στο κόμμα ιδιαίτερα δημοφιλής πολιτικός με ισχυρή επικοινωνιακή παρουσία.

Πρόσφατα επανεξελέγη βουλευτής σε επαναληπτικές εκλογές κοντά στο πολιτικό του προπύργιο, το Μάντσεστερ, στις 18 Ιουνίου, εξέλιξη που αποτέλεσε απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει να διεκδικήσει την πρωθυπουργία.

Γνωστός και ως «βασιλιάς του Βορρά», λόγω της επιτυχημένης πορείας του ως δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ, ο Μπέρναμ έτυχε θερμής υποδοχής κατά την επιστροφή του στο Ουέστμινστερ, ενώ έλαβε και τη δημόσια στήριξη του πρώην υπουργού Υγείας Γουές Στρίτινγκ, ο οποίος στο παρελθόν είχε εξετάσει το ενδεχόμενο να αμφισβητήσει την ηγεσία του Στάρμερ.

Στόχος η αναμέτρηση με το Reform UK

Πολλοί βουλευτές των Εργατικών εκτιμούν ότι ο Μπέρναμ αποτελεί την καλύτερη επιλογή για να αντιμετωπίσει το αντιμεταναστευτικό Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, που προβλέπεται να διεξαχθούν το 2029.

Το Reform UK διατηρεί προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο, αν και η διαφορά του από τους Εργατικούς έχει περιοριστεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Παράλληλα, ο Νάιτζελ Φάρατζ βρίσκεται αντιμέτωπος με έντονη πολιτική πίεση μετά τις αποκαλύψεις για δωρεές που φέρεται να μην είχε δηλώσει. Ο ίδιος ανακοίνωσε πρόσφατα ότι παραιτείται από τη βουλευτική του έδρα προκειμένου να τη διεκδικήσει εκ νέου σε επαναληπτικές εκλογές, δηλώνοντας ότι επιθυμεί οι πολίτες να τον κρίνουν εκ νέου.

Το όραμά του για τη Βρετανία

Από την επιστροφή του στο βρετανικό κοινοβούλιο, ο Άντι Μπέρναμ έχει αρχίσει να παρουσιάζει τις βασικές προτεραιότητες του πολιτικού του προγράμματος.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα εκτεταμένο σχέδιο αποκέντρωσης εξουσιών και πόρων προς τις περιφέρειες της χώρας, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, θα αποτελέσει βασικό εργαλείο για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων, σηματοδοτώντας μια νέα κατεύθυνση για τη διακυβέρνηση των Εργατικών.