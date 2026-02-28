Ιράν: Τουλάχιστον 40 νεκροί από πλήγμα σε σχολείο

Την πληροφορία έκανε γνωστή ο κυβερνήτης της περιοχής, σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim. Μεταξύ των νεκρών φέρεται να είναι και μαθήτριες.

Υπενθυμίζεται ότι από το πρωί του Σαββάτου οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπολύουν επιθέσεις κατά περιοχών του Ιράν. Εκρήξεις καταγράφηκαν στην Τεχεράνη και σε πολλές ακόμη πόλεις.

Η Τεχεράνη απάντησε με ομοβροντία πυραύλων κατά του Ισραήλ, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν και σε άλλα κράτη της περιοχής, όπως στη Σαουδική Αραβία, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν.