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Ιράν: Τουλάχιστον 40 νεκροί από πλήγμα σε σχολείο
Ειδήσεις
14:09 - 28 Φεβ 2026

Ιράν: Τουλάχιστον 40 νεκροί από πλήγμα σε σχολείο

Reporter.gr Newsroom
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Οι ιρανικές αρχές αναφέρουν ότι 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ισραηλινή επίθεση σε σχολείο θηλέων στην επαρχία Μινάμπ, στο νότιο Ιράν.

Την πληροφορία έκανε γνωστή ο κυβερνήτης της περιοχής, σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim. Μεταξύ των νεκρών φέρεται να είναι και μαθήτριες.

Υπενθυμίζεται ότι από το πρωί του Σαββάτου οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπολύουν επιθέσεις κατά περιοχών του Ιράν. Εκρήξεις καταγράφηκαν στην Τεχεράνη και σε πολλές ακόμη πόλεις.

Η Τεχεράνη απάντησε με ομοβροντία πυραύλων κατά του Ισραήλ, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν και σε άλλα κράτη της περιοχής, όπως στη Σαουδική Αραβία, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν.

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