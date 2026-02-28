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«Καζάνι» που βράζει η Μέση Ανατολή: Εκρήξεις και συναγερμός στις αραβικές χώρες
Ειδήσεις
14:04 - 28 Φεβ 2026

«Καζάνι» που βράζει η Μέση Ανατολή: Εκρήξεις και συναγερμός στις αραβικές χώρες

Reporter.gr Newsroom
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Αναστάτωση και χάος έχει προκαλέσει στη Μέση Ανατολή η έναρξη της επιχείρησης των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, μίας επίθεσης η οποία άρχισε τα ξημερώματα του Σαββάτου (28/2) και αναμένεται – σύμφωνα με τα διεθνή μέσα – να διαρκέσει αρκετές ημέρες.  

Ενώ το Ιράν έχει αρχίσει να απαντά στην επίθεση, εκτοξεύοντας βαλλιστικούς πυραύλους και drones, και με τους Φρουρούς της Επανάστασης να εκδίδουν αλλεπάλληλες ανακοινώσεις προειδοπιώντας για κλιμάκωση, εκρήξεις ακούγονται σε μία σειρά από αραβικές χώρες.

Το πρωί του Σαββάτου (28/2), εκρήξεις σημειώθηκαν σε: Άμπου Ντάμπι, ΗΑΕ, Μανάμα, Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Σαουδική Αραβία και Ιορδανία. Το μεσημέρι νέες εκρήξεις σημειώθηκαν και στη Ντόχα.

{https://x.com/raaznewsen/status/2027671071625769130}

{https://x.com/nexta_tv/status/2027704051077357652}

Σημειώνεται ότι στο Μπαχρέιν σταθμεύει ο 5ος αμερικανικός στόλος. Το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας κάλεσε τους πολίτες να σπεύσουν στο κοντινότερο ασφαλές σημείο.

Εν τω μεταξύ, πανικός επικρατεί και στο Κατάρ, όπου επίσης εκδίδονται προειδοποιήσεις προς τους πολίτες, με τις Αρχές να τους καλούν να παραμείνουν στα σπίτια τους ή αλλού, μακριά από στρατιωτικές βάσεις.

Σύμφωνα με το Reuters, ένας άνθρωπος έπεσε νεκρός στο Αμπου Ντάμπι το οποίο επλήγη από ιρανικές ρουκέτες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgqghwqqzdk1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Κλειστοί οι εναέριοι χώροι

Σημειώνεται ότι το Κατάρ, η Συρία, το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν κλείσει τον εναέριο χώρο τους.

Το Ιράκ είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι κλείνει τον εναέριο χώρο του, ενώ λίγο αργότερα στον εναέριο χώρο του Ιράκ εθεάθησαν πολεμικά αεροσκάφη και πύραυλοι.

Εν τω μεταξύ, τα ΗΑΕ, το Κατάρ και το Κουβέιτ έχουν ανακοινώσει ότι διατηρούν το δικαίωμα να απαντήσουν στις επιθέσεις που δέχτηκαν.

«Ζεσταίνεται» η Χεζμπολάχ

Η ισχυρή φιλοϊρανική ένοπλη οργάνωση Κατάεμπ Χεζμπολάχ του Ιράκ προειδοποίησε ότι θα ξεκινήσει επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις, μετά τις αεροπορικές επιδρομές που έπληξαν ιρακινή στρατιωτική βάση που φιλοξενεί την οργάνωση.

«Σύντομα θα αρχίσουμε να επιτιθέμεθα σε αμερικανικές βάσεις ως απάντηση στην επιθετικότητά τους», ανέφερε η ομάδα σε ανακοίνωσή της.

Σειρήνες και στο Ισραήλ

Σύμφωνα με ανακοίνωση και γράφημα των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, σειρήνες ηχούν σε όλη την επικράτεια του Ισραήλ.

{https://x.com/IDF/status/2027675514337361953}

Τελευταία τροποποίηση στις 28/02/2026 - 14:04
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