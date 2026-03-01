Ουκρανία: Τουλάχιστον ένας νεκρός από ρωσική επίθεση με drone

Πλήγμα που αποδίδεται στη Ρωσία κόστισε τη ζωή σε έναν άνδρα και προκάλεσε τον τραυματισμό τεσσάρων ακόμη ανθρώπων στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, στην ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τον επικεφαλής της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης.

Όπως ανέφερε μέσω Telegram ο Ολεξάντρ Χάνζα, ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν δέκα επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυροβολικό, στοχεύοντας τρεις διαφορετικές περιοχές της περιφέρειας.

Στην περιοχή Σινέλνικιβ, επλήγησαν οι κοινότητες Σλάβχοροντ και Μεζίφσκα. Από τα πλήγματα έχασε τη ζωή του ένας άνδρας, ενώ ένας ακόμη άνδρας και μία γυναίκα τραυματίστηκαν.

Παράλληλα, επιθέσεις αναφέρθηκαν και σε άλλες πόλεις της χώρας. Στην Οδησσό, σημαντικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς και στο Χάρκοβο, σημειώθηκαν ρωσικά πλήγματα. Στο Χάρκοβο προκλήθηκε πυρκαγιά έπειτα από επίθεση, γεγονός που οδήγησε στην άμεση εκκένωση κοιτώνα, όπως γνωστοποίησε ο δήμαρχος Ιχόρ Τερέχοφ.

Την ίδια ώρα, στη ρωσική περιφέρεια Μπριάνσκ, ουκρανική επίθεση με drone προκάλεσε τον θάνατο μίας γυναίκας σε χωριό της περιοχής, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Αλεξάντρ Μπόγκομαζ. Όπως υποστήριξε, «ουκρανοί τρομοκράτες» εξαπέλυσαν στοχευμένη επίθεση με drone αυτοκτονίας εναντίον πολιτικού οχήματος που κινούνταν στο χωριό Τσερνούκαβα, στην περιοχή Κλιμόφσκι.

Ο πόλεμος, που ξεκίνησε με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, έχει πλέον εισέλθει στο πέμπτο έτος του, παρά τις διπλωματικές προσπάθειες και την πρωτοβουλία των Ηνωμένων Πολιτειών για διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο.