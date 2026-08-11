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Συρία: Δικαστήριο καταδίκασε ερήμην σε θάνατο τον Άσαντ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας
Ειδήσεις
12:42 - 11 Αυγ 2026

Συρία: Δικαστήριο καταδίκασε ερήμην σε θάνατο τον Άσαντ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

Reporter.gr Newsroom
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Συριακό δικαστήριο καταδίκασε ερήμην σε θάνατο την Τρίτη (11/8) τον έκπτωτο πρόεδρο της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ, καθώς και τον μικρότερο αδελφό του, για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου κατά τη διάρκεια της 14ετούς σύγκρουσης στη Συρία, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους περίπου μισό εκατομμύριο άνθρωποι.

Σύμφωνα με το CNN, σε θάνατο καταδικάστηκε στην ίδια υπόθεση και ο Ατέφ Νατζίμπ, ξάδελφος του Άσαντ από την πλευρά της μητέρας του, για τον ρόλο του στην καταστολή των κινητοποιήσεων στη νότια επαρχία Ντεράα, η οποία οδήγησε στην εξέγερση και, αργότερα, στον εμφύλιο πόλεμο.

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, ο Νατζίμπ στεκόταν μέσα σε κλωβό, φορώντας στολή κρατουμένου, καθώς ο δικαστής διάβαζε την απόφαση.

Υπενθυμίζεται ότι ο Άσαντ και ο αδελφός του Μάχερ διέφυγαν στη Ρωσία, αφού αντάρτες εισήλθαν στη Δαμασκό τον Δεκέμβριο του 2024.

Ο Νατζίμπ συνελήφθη αργότερα και έγινε ένας από τους υψηλότερα ιστάμενους αξιωματούχους που οδηγήθηκαν σε δίκη.

Ο Νατζίμπ είναι πρώην ταξίαρχος του συριακού στρατού, ο οποίος το 2011, επί διακυβέρνησης Άσαντ, ήταν επικεφαλής του Τμήματος Πολιτικής Ασφάλειας στην επαρχία Ντεράα, στη νότια Συρία.

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