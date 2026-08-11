Intel: Αυξάνει στα $20 δισ. την έκδοση μετοχών για χρηματοδότηση της ζήτησης για AI

Η Intel ανακοίνωσε την Τρίτη (11/8) ότι αύξησε το μέγεθος της προηγουμένως ανακοινωθείσας έκδοσης κοινών μετοχών της στα 20 δισ. δολάρια, με την τιμή διάθεσης να διαμορφώνεται στα 95 δολάρια ανά μετοχή.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το CNBC, η εταιρεία κατασκευής τσιπ ανακοίνωσε τη Δευτέρα έκδοση κοινών μετοχών ύψους 15 δισ. δολαρίων, προκειμένου να ανταποκριθεί στην εκρηκτική ζήτηση των πελατών για υπολογιστική ισχύ που απαιτείται για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης (AI). Η μετοχή της Intel υποχώρησε κατά 4% μετά την ανακοίνωση.

Η Intel ανέφερε ότι η έκδοση, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 12 Αυγούστου, εκτιμάται ότι θα αποφέρει καθαρά έσοδα 19,7 δισ. δολαρίων, μετά την αφαίρεση των εκπτώσεων και προμηθειών αναδοχής, καθώς και των εκτιμώμενων εξόδων της έκδοσης.

Η Intel σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα «για γενικούς εταιρικούς σκοπούς», συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των κεφαλαιουχικών δαπανών και του κεφαλαίου κίνησης, όπως ανέφερε.

Η εταιρεία τόνισε τη Δευτέρα ότι μεταξύ των σημαντικότερων ευκαιριών ανάπτυξης περιλαμβάνονται η φυσική τεχνητή νοημοσύνη (physical AI), τα τσιπ ειδικά σχεδιασμένα για συγκεκριμένες εφαρμογές και οι προηγμένες τεχνολογίες συσκευασίας. Παράλληλα, ανέφερε ότι θα χρησιμοποιήσει τη χρηματοδότηση για την κάλυψη εταιρικών αναγκών, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαιουχικών δαπανών και του κεφαλαίου κίνησης.

Επισημαίνεται ότι οι τεχνολογικοί κολοσσοί έχουν δαπανήσει τρισεκατομμύρια δολάρια τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να ανταποκριθούν στην ακόρεστη ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη και στη συνεχή ανάπτυξη των υποδομών που απαιτούνται για την υποστήριξη νέας υπολογιστικής ισχύος.

Αρκετές τεχνολογικές εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης αύξησαν τις κεφαλαιουχικές τους δαπάνες για να ανταποκριθούν στη ζήτηση για AI κατά τη φετινή περίοδο ανακοινώσεων αποτελεσμάτων. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Goldman Sachs, οι σχετικές δαπάνες αναμένεται να ανέλθουν στα 765 δισ. δολάρια φέτος και στα 1,2 τρισ. δολάρια το 2027.

Η Amazon παρείχε τις υψηλότερες εκτιμήσεις μεταξύ των συγκεκριμένων εταιρειών κατά την τρέχουσα περίοδο ανακοινώσεων αποτελεσμάτων, επικαλούμενη την έλλειψη μνημών. Τον περασμένο μήνα, η Intel ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη αύξηση εσόδων της σε σχεδόν 15 χρόνια και αύξησε την πρόβλεψή της για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες στα 20 δισ. δολάρια, επικαλούμενη την ισχυρή ζήτηση από τους πελάτες της.

Τότε, ο οικονομικός διευθυντής της εταιρείας, David Zinsner, δήλωσε ότι το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών θα κατευθυνθεί στον εξοπλισμό των εργοστασίων παραγωγής. Μιλώντας στο CNBC, ανέφερε ότι η εταιρεία προετοιμάζεται για μια «σημαντική αύξηση» των δαπανών το 2027.

Να σημειωθεί ότι η μετοχή της Intel έχει ενισχυθεί σημαντικά κατά το τελευταίο έτος, χάρη στην ανάπτυξη των υποδομών για την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και στη συμμετοχή 10% της αμερικανικής κυβέρνησης στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής ημιαγωγών στις ΗΠΑ.

Η μετοχή έχει καταγράψει άλμα 175% το 2026 και έχει πενταπλασιάσει την αξία της μέσα στο τελευταίο έτος.

Η ανακοίνωση της Intel περιλαμβάνει επίσης δικαίωμα 30 ημερών, το οποίο θα επιτρέπει στους αναδόχους της έκδοσης να αγοράσουν επιπλέον κοινές μετοχές αξίας 2,25 δισ. δολαρίων.