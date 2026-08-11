Χρηματιστήριο: Οι 10 μετοχές που «παρακολουθεί» η Κύκλος Χρηματιστηριακή

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Η αγορά ξεκίνησε τη σημερινή συνεδρίαση με ουδέτερη προς επιφυλακτική εικόνα, με τον ΓΔ πάνω από τις 2.600 μονάδες, ενώ η άνοδος σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο διατηρεί αυξημένη την προσοχή στο διεθνές κλίμα.

Σημεία παρακολούθησης

ΑΛΦΑ: Θετική εικόνα πάνω από €4,50, με στόχο €4,60–4,80 και στήριξη €4,49–4,50.

ΕΥΡΩΒ: Θετική εικόνα, αντίσταση €4,55–4,60, στόχος €4,70–4,80 και στήριξη €4,40.

ΕΤΕ: Συσσώρευση πάνω από €16,00, αντίσταση €16,55–16,70, στόχος €17,00 και στήριξη €15,95–16,00.

ΠΕΙΡ: Συσσώρευση κοντά στα €10,00, αντίσταση €10,10–10,15, στόχος €10,30–10,50 και στήριξη €9,85–9,90.

MOH: Ισχυρή ανοδική εικόνα, αντίσταση €53,50–54,00, στόχος €55–56 και στήριξη €52,00–52,30.

ΕΛΠΕ: Θετική εικόνα, αντίσταση €13,20, στόχος €13,50–14,00 και στήριξη €12,80–12,85.

ΕΥΔΑΠ: Πτωτική εικόνα κάτω από €11,00–11,05, με στήριξη €10,70–10,80 και αντίσταση €11,30–11,50.

ΕΥΑΘ: Σταθεροποίηση πάνω από €4,50, με αντίσταση €4,62–4,65, στόχο €4,75 και στήριξη €4,45–4,50.

ΑΔΜΗΕ: Συσσώρευση πάνω από €4,50, αντίσταση €4,65–4,70, στόχος €4,85–4,90 και στήριξη €4,45–4,50.

AEM: Αντίσταση €6,60–6,65, στόχος €7,00 και στήριξη €6,30–6,35.

Διεθνές περιβάλλον: Ήπιες πιέσεις στη Wall Street και σταθεροποίηση της Ευρώπης κοντά στα ιστορικά υψηλά, με το ενδιαφέρον στην έντονη άνοδο του πετρελαίου λόγω Ορμούζ και στον CPI ΗΠΑ, βασικό καταλύτη για τις προσδοκίες γύρω από τη Fed.

Brent: ~$89.3/bbl | WTI: ~$83,5/bbl | TTF: ~€61,9/MWh | Χρυσός: ~$4.362/oz | Ασήμι: ~$64.4/oz | EUR/USD: ~1,1534 | US10Y: 4,70% | DE10Y: 3,19% | GR10Y: 3,87%