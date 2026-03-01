Κάλλας: Κομβικό σημείο για την ιστορία του Ιράν ο θάνατος του Χαμενεΐ

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Κάγια Κάλας, χαρακτήρισε σήμερα (1/3) το θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, κατά τη διάρκεια των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων, ως «κομβικό σημείο στην ιστορία της χώρας».

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η κ. Κάλας επισήμανε ότι το μέλλον παραμένει αβέβαιο, ωστόσο διαμορφώνεται πλέον μια προοπτική για μια διαφορετική πορεία του Ιράν, όπου οι πολίτες του ενδέχεται να αποκτήσουν μεγαλύτερη ελευθερία στη διαμόρφωση του μέλλοντός τους.

Παράλληλα, ανέφερε ότι βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με εταίρους, συμπεριλαμβανομένων χωρών της περιοχής που υφίστανται το μεγαλύτερο βάρος των ιρανικών στρατιωτικών ενεργειών, με στόχο την αναζήτηση συγκεκριμένων και ρεαλιστικών βημάτων προς την κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης.