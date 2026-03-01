Κάλλας: Κομβικό σημείο για την ιστορία του Ιράν ο θάνατος του Χαμενεΐ

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η κ. Κάλας επισήμανε ότι το μέλλον παραμένει αβέβαιο, ωστόσο διαμορφώνεται πλέον μια προοπτική για μια διαφορετική πορεία του Ιράν, όπου οι πολίτες του ενδέχεται να αποκτήσουν μεγαλύτερη ελευθερία στη διαμόρφωση του μέλλοντός τους.
Παράλληλα, ανέφερε ότι βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με εταίρους, συμπεριλαμβανομένων χωρών της περιοχής που υφίστανται το μεγαλύτερο βάρος των ιρανικών στρατιωτικών ενεργειών, με στόχο την αναζήτηση συγκεκριμένων και ρεαλιστικών βημάτων προς την κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης.
The death of Ali Khamenei is a defining moment in Iran’s history.— Kaja Kallas (@kajakallas) March 1, 2026
What comes next is uncertain. But there is now an open path to a different Iran, one that its people may have greater freedom to shape.
I’m in contact with partners, including those in the region that bear the… pic.twitter.com/s5CqUqHrWi