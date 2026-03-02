ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σε επιφυλακή το Λονδίνο: Σχέδια απομάκρυνσης των Βρετανών από τη Μέση Ανατολή
Ειδήσεις
11:50 - 02 Μαρ 2026

Σε επιφυλακή το Λονδίνο: Σχέδια απομάκρυνσης των Βρετανών από τη Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η βρετανική κυβέρνηση έχει τεθεί σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή — σε συνδυασμό με την πτώση drone στη βάση της RAF στο Ακρωτήρι της Κύπρου — οδήγησε το Λονδίνο στην ενεργοποίηση μηχανισμών προστασίας και πιθανής απομάκρυνσης Βρετανών υπηκόων από την ευρύτερη περιοχή.  

Το Foreign Office εξέδωσε αναθεωρημένες ταξιδιωτικές οδηγίες, καλώντας τους Βρετανούς πολίτες που βρίσκονται σε χώρες της περιοχής να παραμένουν σε ασφαλή σημεία, να αποφεύγουν περιττές μετακινήσεις και να συμμορφώνονται πλήρως με τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Ταυτόχρονα, συνέστησε να εγγραφούν άμεσα στην υπηρεσία «register your presence», ώστε να υπάρχει δυνατότητα απευθείας επικοινωνίας σε περίπτωση περαιτέρω επιδείνωσης.

Κατά πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές, έχουν ήδη ενεργοποιηθεί σχέδια έκτακτης ανάγκης για το ενδεχόμενο απομάκρυνσης χιλιάδων Βρετανών πολιτών, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. Οι προβλέψεις περιλαμβάνουν ανάπτυξη ομάδων άμεσης επέμβασης, ενίσχυση των προξενικών υπηρεσιών σε γειτονικές και ασφαλέστερες χώρες, καθώς και συνεργασία με αεροπορικές εταιρείες και άλλους μεταφορικούς φορείς.

Οι επικαιροποιημένες ταξιδιωτικές οδηγίες αφορούν, μεταξύ άλλων, το Ισραήλ, το Ιράν, αλλά και κράτη του Κόλπου, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και τη Σαουδική Αραβία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι συστάσεις αναβαθμίστηκαν σε αποφυγή κάθε ταξιδιού, ενώ για άλλες περιοχές γίνεται λόγος για αποφυγή όλων των μη απαραίτητων μετακινήσεων.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι εξελίξεις που σχετίζονται με πιθανές επιθέσεις μέσω πυραύλων ή μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και ο κίνδυνος αιφνίδιας αναστολής λειτουργίας του εναέριου χώρου ή μαζικών ακυρώσεων πτήσεων. Το Foreign Office επισημαίνει ότι οι μεταφορικές συνδέσεις ενδέχεται να διακοπούν χωρίς προειδοποίηση, γεγονός που μπορεί να καταστήσει δυσχερέστερη την ταχεία αποχώρηση πολιτών.

Παράλληλα, η βρετανική κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε προσαρμογές στη λειτουργία ορισμένων διπλωματικών αποστολών. Σε χώρες όπου η απειλή έχει ενισχυθεί αισθητά, περιορίστηκε προσωρινά η παρουσία μη απολύτως απαραίτητου προσωπικού, με στόχο την προστασία των υπαλλήλων και τη διατήρηση των βασικών προξενικών υπηρεσιών.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι τονίζουν ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί απόφαση για γενικευμένη επιχείρηση εκκένωσης, ωστόσο «όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν στο τραπέζι». Η τελική επιλογή θα εξαρτηθεί από την πορεία των εχθροπραξιών, την ασφάλεια των αεροπορικών και θαλάσσιων διαδρόμων, καθώς και τις αξιολογήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών.

Το Λονδίνο απευθύνει, επίσης, έκκληση προς τους Βρετανούς υπηκόους να διατηρούν σε ισχύ τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα, να μεριμνούν για επαρκή αποθέματα βασικών ειδών και να ενημερώνουν οικείους για την τοποθεσία και τα σχέδιά τους. Όπως επισημαίνεται, η ατομική υπευθυνότητα και η έγκαιρη προετοιμασία αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες σε περιόδους αυξημένης αστάθειας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το Ιράν απαιτεί μετρητά για την ειρήνη, οδηγώντας τον Τραμπ σε πολιτικό... ναρκοπέδιο
Ειδήσεις

Το Ιράν απαιτεί μετρητά για την ειρήνη, οδηγώντας τον Τραμπ σε πολιτικό... ναρκοπέδιο

Νέος εφιάλτης για το πετρέλαιο: Το Ιράν απειλεί να κλείσει το Μπαμπ ελ Μαντέμπ
Εμπορεύματα

Νέος εφιάλτης για το πετρέλαιο: Το Ιράν απειλεί να κλείσει το Μπαμπ ελ Μαντέμπ

Ιράν: Ο Τραμπ υπόσχεται «πολύ καλύτερη» συμφωνία από εκείνη του Ομπάμα
Ειδήσεις

Ιράν: Ο Τραμπ υπόσχεται «πολύ καλύτερη» συμφωνία από εκείνη του Ομπάμα

Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν ιρανικά ραντάρ – Πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν
Ειδήσεις

Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν ιρανικά ραντάρ – Πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
07/06/2026 - 08:14

Το Ιράν απαιτεί μετρητά για την ειρήνη, οδηγώντας τον Τραμπ σε πολιτικό... ναρκοπέδιο

Υγεία
06/06/2026 - 22:00

Αρτηριακή πίεση στην εγκυμοσύνη: Πώς επηρεάζει την καρδιά του παιδιού

Πολιτική
06/06/2026 - 21:37

Βολές Κασσελάκη: Είμαι ο τελευταίος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με αυτόνομα ψηφοδέλτια

Πολιτική
06/06/2026 - 21:14

ΣΥΡΙΖΑ: Υπερψηφίστηκε η γραμμή συμπόρευσης με το εγχείρημα Τσίπρα – H επόμενη μέρα

Πολιτική
06/06/2026 - 20:14

Δούρου προς Φάμελλο: Να αποδείξεις ότι δεν σχεδιάζεις αυτοδιάλυση του κόμματος

Ειδήσεις
06/06/2026 - 20:00

Χέγκσεθ: Συνέκρινε τις μεταναστευτικές ροές στην Ευρώπη με «εισβολή»

Ειδήσεις
06/06/2026 - 19:42

Νέο πλήγμα με drones στην Αγία Πετρούπολη, ενώ ο Ζελένσκι ζητά εκεχειρία

Εμπορεύματα
06/06/2026 - 19:25

Νέος εφιάλτης για το πετρέλαιο: Το Ιράν απειλεί να κλείσει το Μπαμπ ελ Μαντέμπ

Ειδήσεις
06/06/2026 - 19:12

Ιράν: Ο Τραμπ υπόσχεται «πολύ καλύτερη» συμφωνία από εκείνη του Ομπάμα

Ειδήσεις
06/06/2026 - 18:37

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Προφυλακίστηκε ο 41χρονος δράστης

Magazino
06/06/2026 - 18:16

Όταν η εκδίκηση γίνεται τέχνη: Έκανε τατουάζ τα ονόματα των μητέρων των 14 πρώην της

Ειδήσεις
06/06/2026 - 17:30

Πολεοδομικό παρακράτος: Συλλήψεις στελεχών για δωροδοκίες και νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων

Ειδήσεις
06/06/2026 - 17:08

Πώς έχασε η Γερμανία τη μάχη για το Συμβούλιο Ασφαλείας

Πολιτική
06/06/2026 - 15:41

Πολάκης: Το δίλημμα είναι αν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ ή όχι

Οικονομία
06/06/2026 - 15:00

Η ΕΤΑΔ υπογράφει τη μακροχρόνια μίσθωση του «Ξενία Καρτερού»

Ειδήσεις
06/06/2026 - 14:44

Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν ιρανικά ραντάρ – Πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Ανεμοδείκτης
06/06/2026 - 14:19

Τελικά χωρά ο ΣΥΡΙΖΑ στην ΕΛΑΣ του Τσίπρα;

Νομίσματα
06/06/2026 - 14:00

Bitcoin: Η αγορά αναζητά κατεύθυνση μετά το «κραχ» στα $59.000

Επιχειρήσεις
06/06/2026 - 13:27

Έξι κινήσεις για να παραμείνει η φέτα εξαγωγική «ναυαρχίδα» του €1 δισ. – Το μήνυμα Σαράντη

Ειδήσεις
06/06/2026 - 13:08

Πούτιν: Πολεμική αδιαλλαξία παρά τα σημάδια κόπωσης της ρωσικής οικονομίας

Πολιτική
06/06/2026 - 12:53

Φάμελλος: Κανένα περιθώριο για plan B – Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία Τσίπρα

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
06/06/2026 - 12:36

Trikalinos: Πώς «κατέκτησε» το αυγοτάραχο από το Αιτωλικό περισσότερες από 40 χώρες

Επιχειρήσεις
06/06/2026 - 12:25

Barilla: Επενδύει σε αναγεννητική γεωργία και καθαρή ενέργεια – Το πλάνο έως το 2030

Οικονομία
06/06/2026 - 12:09

Στα €1.600 το ακατάσχετο όριο – Ποιοι οφειλέτες κερδίζουν

Ναυτιλία
06/06/2026 - 11:46

Ιδρ. Ευγενίδου - Ποσειδώνια 2026: Συνεργασία με το World Maritime University του IMO - Εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων της νέα γενιάς ναυτικών

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
06/06/2026 - 11:42

ΠΟΞ: Άμεσα μέτρα για τις πολύωρες ουρές στα σύνορα – «Όνειδος για τη χώρα η ταλαιπωρία των τουριστών»

Πολιτική
06/06/2026 - 11:28

Οι αλλαγές στην κυβέρνηση μετά τη μετακίνηση Κυρανάκη – Πότε έρχονται οι ανακοινώσεις

Πολιτική
06/06/2026 - 11:16

Καλαφάτης: Η Θεσσαλονίκη αναδεικνύεται σε Ψηφιακό Λιμένα και Εκπαιδευτικό Κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Τεχνολογία
06/06/2026 - 10:43

Anthropic: «Φρένο» στην κούρσα της AI πριν ξεφύγει από τον ανθρώπινο έλεγχο

Πολιτική
06/06/2026 - 10:36

Ώρα μηδέν για τον ΣΥΡΙΖΑ – Η κρίσιμη μάχη της Κεντρικής Επιτροπής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ