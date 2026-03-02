Σε επιφυλακή το Λονδίνο: Σχέδια απομάκρυνσης των Βρετανών από τη Μέση Ανατολή

Η βρετανική κυβέρνηση έχει τεθεί σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή — σε συνδυασμό με την πτώση drone στη βάση της RAF στο Ακρωτήρι της Κύπρου — οδήγησε το Λονδίνο στην ενεργοποίηση μηχανισμών προστασίας και πιθανής απομάκρυνσης Βρετανών υπηκόων από την ευρύτερη περιοχή.

Το Foreign Office εξέδωσε αναθεωρημένες ταξιδιωτικές οδηγίες, καλώντας τους Βρετανούς πολίτες που βρίσκονται σε χώρες της περιοχής να παραμένουν σε ασφαλή σημεία, να αποφεύγουν περιττές μετακινήσεις και να συμμορφώνονται πλήρως με τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Ταυτόχρονα, συνέστησε να εγγραφούν άμεσα στην υπηρεσία «register your presence», ώστε να υπάρχει δυνατότητα απευθείας επικοινωνίας σε περίπτωση περαιτέρω επιδείνωσης.

Κατά πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές, έχουν ήδη ενεργοποιηθεί σχέδια έκτακτης ανάγκης για το ενδεχόμενο απομάκρυνσης χιλιάδων Βρετανών πολιτών, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. Οι προβλέψεις περιλαμβάνουν ανάπτυξη ομάδων άμεσης επέμβασης, ενίσχυση των προξενικών υπηρεσιών σε γειτονικές και ασφαλέστερες χώρες, καθώς και συνεργασία με αεροπορικές εταιρείες και άλλους μεταφορικούς φορείς.

Οι επικαιροποιημένες ταξιδιωτικές οδηγίες αφορούν, μεταξύ άλλων, το Ισραήλ, το Ιράν, αλλά και κράτη του Κόλπου, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και τη Σαουδική Αραβία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι συστάσεις αναβαθμίστηκαν σε αποφυγή κάθε ταξιδιού, ενώ για άλλες περιοχές γίνεται λόγος για αποφυγή όλων των μη απαραίτητων μετακινήσεων.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι εξελίξεις που σχετίζονται με πιθανές επιθέσεις μέσω πυραύλων ή μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και ο κίνδυνος αιφνίδιας αναστολής λειτουργίας του εναέριου χώρου ή μαζικών ακυρώσεων πτήσεων. Το Foreign Office επισημαίνει ότι οι μεταφορικές συνδέσεις ενδέχεται να διακοπούν χωρίς προειδοποίηση, γεγονός που μπορεί να καταστήσει δυσχερέστερη την ταχεία αποχώρηση πολιτών.

Παράλληλα, η βρετανική κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε προσαρμογές στη λειτουργία ορισμένων διπλωματικών αποστολών. Σε χώρες όπου η απειλή έχει ενισχυθεί αισθητά, περιορίστηκε προσωρινά η παρουσία μη απολύτως απαραίτητου προσωπικού, με στόχο την προστασία των υπαλλήλων και τη διατήρηση των βασικών προξενικών υπηρεσιών.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι τονίζουν ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί απόφαση για γενικευμένη επιχείρηση εκκένωσης, ωστόσο «όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν στο τραπέζι». Η τελική επιλογή θα εξαρτηθεί από την πορεία των εχθροπραξιών, την ασφάλεια των αεροπορικών και θαλάσσιων διαδρόμων, καθώς και τις αξιολογήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών.

Το Λονδίνο απευθύνει, επίσης, έκκληση προς τους Βρετανούς υπηκόους να διατηρούν σε ισχύ τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα, να μεριμνούν για επαρκή αποθέματα βασικών ειδών και να ενημερώνουν οικείους για την τοποθεσία και τα σχέδιά τους. Όπως επισημαίνεται, η ατομική υπευθυνότητα και η έγκαιρη προετοιμασία αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες σε περιόδους αυξημένης αστάθειας.