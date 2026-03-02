Τραμπ: Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν για τέσσερις έως πέντε εβδομάδες

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Νέο διάγγελμα για τις επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν έκανε το απόγευμα της Δευτέρας (2/3), καθώς οι εχθροπραξίες συνεχίζονται για τρίτη ημέρα και πλέον το πεδίο έχει διευρυνθεί σε πολλές χώρες του Περσικού Κόλπου, αλλά ακόμα και στην Κύπρο.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ θέλησε αρχικά να δικαιολογήσει την απόφασή του να προκαλέσει ουσιαστικά αυτόν τον πόλεμο, λέγοντας ότι «αυτή ήταν η τελευταία μας καλύτερη ευκαιρία να χτυπήσουμε» το Ιράν.

Παράλληλα, έκανε σαφές ότι ο πόλεμος μπορεί να διαρκέσει τέσσερις έως και πέντε εβδομάδες.

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Ο Τραμπ στο διάγγελμά του περιέγραψε τέσσερις κύριους στόχους της επιχείρησης στο Ιράν:

- Την καταστροφή των πυραυλικών δυνατοτήτων του Ιράν

- Την εξόντωση του Ναυτικού του

- Την αποτροπή της χώρας από το να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και

- Την αποτροπή του Ιράν από το να εξοπλίζει, να χρηματοδοτεί και να κατευθύνει τρομοκρατικές ομάδες εκτός των συνόρων του.

Ο Στρατηγός Νταν Κέιν, πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, δήλωσε νωρίτερα ότι οι ΗΠΑ προσθέτουν δυνάμεις στη Μέση Ανατολή για να υποστηρίξουν την επιχείρησή τους στο Ιράν, καθώς η σύγκρουση επεκτεινόταν σε όλη την περιοχή.

Σε συνέντευξη Τύπου με τον Κέιν, ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγσεθ δήλωσε ότι ο στόχος δεν είναι η οικοδόμηση έθνους, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη δεν ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σε προσπάθειες για την επίτευξη «μιας ειρηνικής και λογικής συμφωνίας».

Τόσο ο Χέγκσεθ, όσο και ο Τραμπ δεν απέκλεισαν το ενδεχόμενο αποστολής χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν.

Τέσσερις Αμερικανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής, με τον Πρόεδρο Τραμπ να προειδοποιεί ότι είναι πιθανό να υπάρξουν περισσότερα θύματα.