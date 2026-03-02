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Τραμπ: Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν για τέσσερις έως πέντε εβδομάδες
Ειδήσεις
19:30 - 02 Μαρ 2026

Τραμπ: Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν για τέσσερις έως πέντε εβδομάδες

Reporter.gr Newsroom
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Νέο διάγγελμα για τις επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν έκανε το απόγευμα της Δευτέρας (2/3), καθώς οι εχθροπραξίες συνεχίζονται για τρίτη ημέρα και πλέον το πεδίο έχει διευρυνθεί σε πολλές χώρες του Περσικού Κόλπου, αλλά ακόμα και στην Κύπρο.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ θέλησε αρχικά να δικαιολογήσει την απόφασή του να προκαλέσει ουσιαστικά αυτόν τον πόλεμο, λέγοντας ότι «αυτή ήταν η τελευταία μας καλύτερη ευκαιρία να χτυπήσουμε» το Ιράν.

Παράλληλα, έκανε σαφές ότι ο πόλεμος μπορεί να διαρκέσει τέσσερις έως και πέντε εβδομάδες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgshc05mdvpt?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ο Τραμπ στο διάγγελμά του περιέγραψε τέσσερις κύριους στόχους της επιχείρησης στο Ιράν:

- Την καταστροφή των πυραυλικών δυνατοτήτων του Ιράν

- Την εξόντωση του Ναυτικού του

- Την αποτροπή της χώρας από το να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και

- Την αποτροπή του Ιράν από το να εξοπλίζει, να χρηματοδοτεί και να κατευθύνει τρομοκρατικές ομάδες εκτός των συνόρων του.

Ο Στρατηγός Νταν Κέιν, πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, δήλωσε νωρίτερα ότι οι ΗΠΑ προσθέτουν δυνάμεις στη Μέση Ανατολή για να υποστηρίξουν την επιχείρησή τους στο Ιράν, καθώς η σύγκρουση επεκτεινόταν σε όλη την περιοχή.

Σε συνέντευξη Τύπου με τον Κέιν, ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγσεθ δήλωσε ότι ο στόχος δεν είναι η οικοδόμηση έθνους, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη δεν ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σε προσπάθειες για την επίτευξη «μιας ειρηνικής και λογικής συμφωνίας».

Τόσο ο Χέγκσεθ, όσο και ο Τραμπ δεν απέκλεισαν το ενδεχόμενο αποστολής χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν.

Τέσσερις Αμερικανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής, με τον Πρόεδρο Τραμπ να προειδοποιεί ότι είναι πιθανό να υπάρξουν περισσότερα θύματα.

Τελευταία τροποποίηση στις 02/03/2026 - 20:03
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