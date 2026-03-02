Τραμπ για Ιράν: Το μεγάλο κύμα έρχεται σύντομα - Δεν αποκλείω το ενδεχόμενο ανάπτυξης χερσαίων δυνάμεων

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μίλησε τη Δευτέρα (2/3) στο CNN και εμφανίστηκε αισιόδοξος σχετικά με τις πρόσφατες στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν.

Σύμφωνα με τον παρουσιαστή του δικτύου, Τζέικ Τάπερ, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις «τους δίνουν να καταλάβουν» και πρόσθεσε: «Νομίζω ότι πάει πολύ καλά».

Παράλληλα, ο Τραμπ τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «δεν έχουμε αρχίσει καν να τους χτυπάμε σκληρά» και προειδοποίησε ότι «το μεγάλο κύμα δεν έχει έρθει ακόμα. Το μεγάλο κύμα έρχεται σύντομα».

Η δήλωση αυτή δίνει το στίγμα της στρατιωτικής στάσης των ΗΠΑ απέναντι στο Ιράν και προαναγγέλλει το διάγγελμα του προέδρου, στο οποίο αναμένεται να παρουσιάσει περαιτέρω λεπτομέρειες για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και την πορεία των ενεργειών της Ουάσινγκτον στην περιοχή.

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