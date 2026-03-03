Μακρόν: Η Γαλλία στέλνει μία φρεγάτα και εναέρια μέσα στην Κύπρο

Η Γαλλία προχωρά στην αποστολή εναέριων μέσων στην Κύπρο, καθώς και της φρεγάτας Languedoc, η οποία αναμένεται να καταπλεύσει απόψε (3/3) στα ανοικτά του νησιού, όπως ανακοίνωσε ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν σε τηλεοπτικό διάγγελμα που μεταδόθηκε σε εθνικό δίκτυο.

Ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε ακόμη ότι βρίσκεται σε στενό συντονισμό με τους ευρωπαίους συμμάχους, «πρωτίστως με τους Έλληνες φίλους μας», επισημαίνοντας την ανάγκη κοινής δράσης στην ανατολική Μεσόγειο με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων χωρών.

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Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η σύγκρουση στο Ιράν λαμβάνει πλέον ευρύτερες διαστάσεις στην περιοχή, με σοβαρές επιπτώσεις για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, διευκρινίζοντας πως η Γαλλία δεν μπορεί να στηρίξει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Ο ίδιος χαρακτήρισε ενδεχόμενη χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στο Ιράν ως «στρατηγικό σφάλμα» και «επικίνδυνη κλιμάκωση».

Τέλος, γνωστοποίησε ότι έδωσε εντολή στο αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle και στην αεροναυτική δύναμη που το συνοδεύει να κατευθυνθούν προς τη Μεσόγειο.