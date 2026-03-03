Πάνω από 58.000 εκτοπισμένοι στον Λίβανο - Το Ισραήλ κλιμακώνει τα πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ

Περισσότεροι από 58.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους στον Λίβανο εξαιτίας των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών, την ώρα που η χώρα δέχεται σφοδρούς βομβαρδισμούς ως απάντηση στις επιθέσεις της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με τη μονάδα διαχείρισης καταστροφών της λιβανικής κυβέρνησης, ο αριθμός των εκτοπισμένων έχει διπλασιαστεί σε σχέση με τα στοιχεία που είχαν ανακοινωθεί τη Δευτέρα (03/03).

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε ότι επίκειται επίθεση σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ στην Τύρο, στο νότιο Λίβανο, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν από τις περιοχές-στόχους.

Επισημαίνεται ότι η Τύρος αποτελεί πόλη ενταγμένη στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Αβισάι Αντράε, απηύθυνε «επείγουσα προειδοποίηση» προς τους κατοίκους, ιδίως της Τύρου, επισημαίνοντας ότι ο στρατός θα πλήξει στρατιωτικές υποδομές της οργάνωσης λόγω, όπως ανέφερε, των «παράνομων προσπαθειών» της να επαναδραστηριοποιηθεί στην περιοχή. Δημοσίευσε μάλιστα χάρτη με τις περιοχές που θα στοχοποιηθούν και κάλεσε τους πολίτες να απομακρυνθούν σε απόσταση τουλάχιστον 300 μέτρων.

Την ίδια στιγμή, ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ θα συνεχιστούν έως ότου η οργάνωση αφοπλιστεί. Κατά την τέταρτη ημέρα της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, ο αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ ανέφερε ότι η Χεζμπολάχ «διέπραξε σοβαρό λάθος» επιτιθέμενη στο βόρειο Ισραήλ σε αντίποινα για τα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα στο Ιράν.

«Ήμασταν προετοιμασμένοι για αυτό το ενδεχόμενο και απαντούμε με σημαντική ισχύ», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι το Ισραήλ είναι αποφασισμένο να εξαλείψει την απειλή που, όπως είπε, συνιστά η Χεζμπολάχ και δεν πρόκειται να σταματήσει έως ότου η οργάνωση καταθέσει τα όπλα.