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Ισπανία: Διαθέτουμε τα μέσα για να αντιμετωπίσουμε πιθανές συνέπειες από ένα αμερικανικό εμπάργκο
Ειδήσεις
20:52 - 03 Μαρ 2026

Ισπανία: Διαθέτουμε τα μέσα για να αντιμετωπίσουμε πιθανές συνέπειες από ένα αμερικανικό εμπάργκο

Reporter.gr Newsroom
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Η ισπανική κυβέρνηση κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο και τις διμερείς εμπορικές συμφωνίες μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ, μετά τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ ότι προτίθεται να διακόψει το εμπόριο με την Ισπανία.       

Παράλληλα, διαμήνυσε -σύμφωνα με το Reuters- ότι διαθέτει τα κατάλληλα μέσα για να αντιμετωπίσει ενδεχόμενες συνέπειες από ένα αμερικανικό εμπορικό εμπάργκο.

Η ένταση μεταξύ των δύο χωρών κλιμακώθηκε μετά την άρνηση της Μαδρίτης να επιτρέψει στις ΗΠΑ τη χρήση στρατιωτικών βάσεών της για επιθέσεις στο Ιράν. Κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ να διακόψει τις συναλλαγές με τη Μαδρίτη, δηλώνοντας ότι «θα σταματήσει κάθε εμπόριο με την Ισπανία».

Επισημαίνεται ότι η κίνηση αυτή εκλαμβάνεται ως αντίποινα των ΗΠΑ απέναντι σε μια ευρωπαϊκή χώρα, με πιθανές ευρύτερες επιπτώσεις. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος επαίνεσε τη στάση της Γερμανίας, ενώ εξέφρασε εκ νέου τη δυσαρέσκειά του για τη στάση του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τελευταία τροποποίηση στις 03/03/2026 - 20:55
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