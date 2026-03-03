Επίθεση ιρανικού drone στο αμερικανικό προξενείο στο Ντουμπάι - Ισραηλινά πλήγματα σε Τεχεράνη και Βυρητό

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, με το Τελ Αβίβ να εξαπολύει σφοδρά πλήγματα κατά της Τεχεράνης και της Βηρυτού, στοχεύοντας -όπως αναφέρει- ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Από την πλευρά του, το Ιράν απαντά με εκτεταμένες πυραυλικές επιθέσεις, τόσο εναντίον του Ισραήλ, όσο και κατά αραβικών χωρών του Περσικού Κόλπου.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επισήμως ότι η πολεμική του αεροπορία έπληξε μυστική πυρηνική εγκατάσταση στα προάστια ιρανικής πόλης. Σύμφωνα με την ενημέρωση των IDF, επρόκειτο για εν μέρει υπόγειο συγκρότημα, όπου Ιρανοί επιστήμονες φέρονται να εργάζονταν μυστικά για την ενίσχυση των τεχνολογικών δυνατοτήτων που απαιτούνται για την κατασκευή πυρηνικών όπλων.

Την ίδια ώρα, φωτιά εκδηλώθηκε ύστερα από επίθεση ιρανικού drone κοντά στο αμερικανικό προξενείο στο Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπως γνωστοποίησε το γραφείο Τύπου της πόλης. Οι αρχές ανέφεραν ότι η πυρκαγιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο και δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν άμεσα.

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Παράλληλα, νέες εκρήξεις καταγράφηκαν στη Ντόχα, στο Άμπου Ντάμπι και εκ νέου στο Ντουμπάι, εντείνοντας την ανησυχία για περαιτέρω περιφερειακή κλιμάκωση.

Σε δηλώσεις του, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι ιρανικές στρατιωτικές υποδομές έχουν υποστεί εκτεταμένες καταστροφές. Όπως ανέφερε, το ιρανικό ναυτικό και η αεροπορία έχουν ουσιαστικά εξουδετερωθεί, ενώ ραντάρ και συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας έχουν καταστραφεί, προσθέτοντας ότι «σχεδόν τα πάντα έχουν καταστραφεί».

Αμερικανικές πηγές κάνουν λόγο για περισσότερους από 1.700 στόχους που έχουν πληγεί στο Ιράν από την έναρξη των επιχειρήσεων το Σάββατο (28/2). Από την πλευρά του, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων κατά του «συγκροτήματος ηγεσίας» στην Τεχεράνη, πλήττοντας –μεταξύ άλλων– το προεδρικό γραφείο και το κτίριο του Συμβουλίου των Σοφών, του οργάνου που είναι αρμόδιο για την εκλογή του ανώτατου ηγέτη.

Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκε κατά την πρώτη ημέρα των εχθροπραξιών.