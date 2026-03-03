Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου διαμορφώνεται ως εξής:
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Πρόεδρος: Ειρήνη Χρυσογιάννη, εισαγγελέας Εφετών
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Α’ Αντιπρόεδρος: Αρετή Σκαφίδα, αντεισαγγελέας Εφετών
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Β’ Αντιπρόεδρος: Αγγελική Τριανταφύλλου, αντεισαγγελέας Εφετών
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Γενικός Γραμματέας: Θεολόγος Δελλήβεης-Δομένικος, εισαγγελέας Πρωτοδικών
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Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: Δημήτριος Αποστολάς, αντεισαγγελέας Πρωτοδικών
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Ταμίας: Νικόλαος Κυπριτίδης, αντεισαγγελέας Πρωτοδικών
Μέλη:
Χρήστος Νάιντος, εισαγγελέας Πρωτοδικών, Αντώνιος Ματθιουδάκης, εισαγγελέας Πρωτοδικών και Σοφία-Στυλιανή Στρογγύλη, εισαγγελέας Πρωτοδικών.