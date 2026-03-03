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Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος
Ειδήσεις
22:44 - 03 Μαρ 2026

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

Reporter.gr Newsroom
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Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, το οποίο προέκυψε από τις πρόσφατες εκλογές. Στην προεδρία της Ένωσης εξελέγη η εισαγγελέας Εφετών, Ειρήνη Χρυσογιάννη.

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου διαμορφώνεται ως εξής:

  • Πρόεδρος: Ειρήνη Χρυσογιάννη, εισαγγελέας Εφετών

  • Α’ Αντιπρόεδρος: Αρετή Σκαφίδα, αντεισαγγελέας Εφετών

  • Β’ Αντιπρόεδρος: Αγγελική Τριανταφύλλου, αντεισαγγελέας Εφετών

  • Γενικός Γραμματέας: Θεολόγος Δελλήβεης-Δομένικος, εισαγγελέας Πρωτοδικών

  • Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: Δημήτριος Αποστολάς, αντεισαγγελέας Πρωτοδικών

  • Ταμίας: Νικόλαος Κυπριτίδης, αντεισαγγελέας Πρωτοδικών

Μέλη:
Χρήστος Νάιντος, εισαγγελέας Πρωτοδικών, Αντώνιος Ματθιουδάκης, εισαγγελέας Πρωτοδικών και Σοφία-Στυλιανή Στρογγύλη, εισαγγελέας Πρωτοδικών.

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