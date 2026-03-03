Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, το οποίο προέκυψε από τις πρόσφατες εκλογές. Στην προεδρία της Ένωσης εξελέγη η εισαγγελέας Εφετών, Ειρήνη Χρυσογιάννη.

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου διαμορφώνεται ως εξής: Πρόεδρος: Ειρήνη Χρυσογιάννη, εισαγγελέας Εφετών

Α’ Αντιπρόεδρος: Αρετή Σκαφίδα, αντεισαγγελέας Εφετών

Β’ Αντιπρόεδρος: Αγγελική Τριανταφύλλου, αντεισαγγελέας Εφετών

Γενικός Γραμματέας: Θεολόγος Δελλήβεης-Δομένικος, εισαγγελέας Πρωτοδικών

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: Δημήτριος Αποστολάς, αντεισαγγελέας Πρωτοδικών

Ταμίας: Νικόλαος Κυπριτίδης, αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Μέλη:

Χρήστος Νάιντος, εισαγγελέας Πρωτοδικών, Αντώνιος Ματθιουδάκης, εισαγγελέας Πρωτοδικών και Σοφία-Στυλιανή Στρογγύλη, εισαγγελέας Πρωτοδικών.