Αποκαταστάθηκε το σύστημα για τις ηλεκτρονικές εγγραφές σε Νηπιαγωγεία και Α’ Δημοτικού μετά το τεχνικό μπλακ άουτ

Όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, η δυσλειτουργία συνδεόταν με αναβάθμιση του Μητρώου Πολιτών. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι χρήστες που επιχειρούσαν να υποβάλουν αίτηση λάμβαναν ενημέρωση μέσω της πλατφόρμας ότι η υπηρεσία του Μητρώου Πολιτών ήταν προσωρινά μη διαθέσιμη, γεγονός που δεν επέτρεπε την αυτόματη άντληση των απαραίτητων στοιχείων για την ολοκλήρωση της εγγραφής στην εφαρμογή «Εγγραφή στο Νηπιαγωγείο/Α’ Δημοτικού».
Η λειτουργία της πλατφόρμας για την Α’ Δημοτικού αποκαταστάθηκε το βράδυ της Δευτέρας (2/3), από τις 22:30 και μετά. Αντίστοιχα, η εφαρμογή για τα Νηπιαγωγεία τέθηκε εκ νέου σε πλήρη λειτουργία το πρωί της Τρίτης (3/3), στις 09:30.
Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία για τις εγγραφές σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία σε όλη τη χώρα λήγει στις 23 Μαρτίου 2026 και η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω των σχετικών ηλεκτρονικών πλατφορμών.