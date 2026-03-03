Αποκαταστάθηκε το σύστημα για τις ηλεκτρονικές εγγραφές σε Νηπιαγωγεία και Α’ Δημοτικού μετά το τεχνικό μπλακ άουτ

Επανήλθε σε κανονική λειτουργία το σύστημα ηλεκτρονικών εγγραφών για την Α’ Δημοτικού και το Νηπιαγωγείο, έπειτα από τα τεχνικά προβλήματα που παρουσιάστηκαν την πρώτη ημέρα έναρξης της διαδικασίας και δεν επέτρεψαν σε γονείς και κηδεμόνες να ολοκληρώσουν τις αιτήσεις τους.

Όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, η δυσλειτουργία συνδεόταν με αναβάθμιση του Μητρώου Πολιτών. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι χρήστες που επιχειρούσαν να υποβάλουν αίτηση λάμβαναν ενημέρωση μέσω της πλατφόρμας ότι η υπηρεσία του Μητρώου Πολιτών ήταν προσωρινά μη διαθέσιμη, γεγονός που δεν επέτρεπε την αυτόματη άντληση των απαραίτητων στοιχείων για την ολοκλήρωση της εγγραφής στην εφαρμογή «Εγγραφή στο Νηπιαγωγείο/Α’ Δημοτικού».

Η λειτουργία της πλατφόρμας για την Α’ Δημοτικού αποκαταστάθηκε το βράδυ της Δευτέρας (2/3), από τις 22:30 και μετά. Αντίστοιχα, η εφαρμογή για τα Νηπιαγωγεία τέθηκε εκ νέου σε πλήρη λειτουργία το πρωί της Τρίτης (3/3), στις 09:30.

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία για τις εγγραφές σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία σε όλη τη χώρα λήγει στις 23 Μαρτίου 2026 και η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω των σχετικών ηλεκτρονικών πλατφορμών.