Επίθεση ιρανικών drones σε αεροδρόμιο του Αζερμπαϊτζάν – Προειδοποίηση για αντίποινα

Ιρανικό drone χτύπησε το πρωί της Πέμπτης (5/3) τίριο του αεροδρομίου στον θύλακα Ναχιτσεβάν του Αζερμπαϊτζάν, τραυματίζοντας δύο άτομα, έκανε γνωστό το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

Ένα δεύτερο drone έπεσε κοντά σε σχολείο στην περιοχή Shakarabad, που βρίσκεται σε μικρή απόσταση.

Οι αρχές της χώρας κάλεσαν τον Ιρανό πρέσβη προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για το περιστατικό ενώ το υπουργείο Εξωτερικών του Αζερμπαϊτζάν τονίζει ότι η χώρα διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αντίποινα.

Πυρκαγιά στο αεροδρόμιο

Λίγο νωρίτερα, η είδηση είχε γίνει γνωστή, καθώς κυβερνητική πηγή του Αζερμπαϊτζάν ανέφερε στο Reuters ότι πύραυλοι και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν έπεσαν σε περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο στον θύλακα Ναχιτσεβάν.

Σύμφωνα με πηγή κοντά στην κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν, από την πτώση των πυραύλων και των μη επανδρωμένων αεροσκαφών ξέσπασε πυρκαγιά στην περιοχή του αεροδρομίου. Δεν είναι ακόμη σαφές πόσα drones ή πύραυλοι έπληξαν την περιοχή.

Βίντεο δείχνει πυκνό καπνό

Βίντεο που κοινοποιήθηκε από την ίδια πηγή δείχνει πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται κοντά στον τερματικό σταθμό του Διεθνούς Αεροδρομίου Ναχιτσεβάν.

{https://x.com/Q0MT6pFmbVqynsM/status/2029471271075913906}

Το αεροδρόμιο βρίσκεται περίπου 10 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ιράν, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για πιθανή επέκταση της σύγκρουσης σε νέες περιοχές του Καυκάσου.

Η περιοχή Ναχιτσεβάν

Σημειώνεται πως ο θύλακας του Ναχιτσεβάν, όπου κατοικούν περίπου μισό εκατομμύριο Αζέροι, είναι μία λωρίδα αζέρικης περιοχής που βρίσκεται μεταξύ της Αρμενίας, του Ιράν και της Τουρκίας.

Ακόμη να σημειωθεί ότι το Αζερμπαϊτζάν, ένα πλούσιο σε πετρέλαιο κράτος που έχει υιοθετήσει ουδέτερη στάση στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, αν και έχει αναπτύξει στενότερους δεσμούς με το Ισραήλ και την αμερικανική κυβέρνηση Τραμπ, ενώ σταδιακά απομακρύνεται από τη Ρωσία.

Πάντως, η χώρα δεν φιλοξενεί αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις.

Ωστόσο, η αυξανόμενη στρατιωτική συνεργασία του Μπακού με το Ισραήλ έχει προκαλέσει τριβές με την Τεχεράνη, αν και οι δύο χώρες έχουν διατηρήσει σε μεγάλο βαθμό καλές σχέσεις.

Σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζει το ότι και οι δύο χώρες αποτελούνται κατά πλειοψηφία από Σιίτες Μουσουλμάνους, ενώ το Ιράν φιλοξενεί εκατομμύρια Αζέρους – οι εκτιμήσεις κυμαίνονται από περίπου 15 έως περισσότερα από 20 εκατομμύρια – πολλοί από τους οποίους ζουν στις βορειοδυτικές επαρχίες που συνορεύουν με το Αζερμπαϊτζάν.

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