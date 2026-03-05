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Τουρκικά ΜΜΕ κατά Δένδια: Μας στοχοποιεί - Απειλητικές δηλώσεις εν μέσω πολέμου
Ειδήσεις
11:33 - 05 Μαρ 2026

Τουρκικά ΜΜΕ κατά Δένδια: Μας στοχοποιεί - Απειλητικές δηλώσεις εν μέσω πολέμου

Reporter.gr Newsroom
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Τουρκικά μέσα, μεταξύ των οποίων και η Haber, σχολίασαν με αιχμηρό τρόπο τις τοποθετήσεις του Έλληνα υπουργού, υποστηρίζοντας ότι «στοχοποιεί την Τουρκία εν μέσω πολεμικών εξελίξεων» και χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις του «αυθάδεις» και «παρόμοιες με απειλές».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Έλληνας υπουργός Άμυνας απάντησε σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο αποστολής ελληνικών στρατευμάτων στην Κύπρο και κατά πόσο κάτι τέτοιο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα από την Τουρκία για περαιτέρω ενίσχυση των δυνάμεών της στο βόρειο τμήμα του νησιού. Όπως αναφέρεται, ο κ. Δένδιας υποστήριξε ότι η παρουσία ελληνικών δυνάμεων θα μπορούσε να αποτελέσει αφορμή για την αποχώρηση της μεγάλης στρατιωτικής δύναμης της Τουρκίας από τα κατεχόμενα.

Τα τουρκικά μέσα αναφέρθηκαν επίσης σε περιστατικό που σημειώθηκε στην περιοχή της Βάση Ακρωτηρίου, βρετανικής κυρίαρχης στρατιωτικής βάσης στην Κύπρο, όπου σύμφωνα με πληροφορίες ακούστηκαν εκρήξεις και παρατηρήθηκαν απογειώσεις πολεμικών αεροσκαφών.

Όπως αναφέρει η Haber: «Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος της 'ΕΔΝΚ' Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης δήλωσε ότι στο περιστατικό που σημειώθηκε στην περιοχή της κυρίαρχης βάσης του Ηνωμένου Βασιλείου στη «Νότια Κύπρο», χρησιμοποιήθηκε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος και σημειώθηκαν περιορισμένες ζημιές.

Κάνοντας δήλωση στον Τύπο, ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας δήλωσε ότι βρίσκεται σε επαφή με τον Ελληνοκύπριο Υπουργό Άμυνας Βασίλη Πάλμα τις τελευταίες 2 ημέρες και είπε: «Μετά τις αδικαιολόγητες επιθέσεις στο έδαφος της 'ΕΔΝΚ', υποσχέθηκα στον Πάλμα ότι η Ελλάδα θα συνεισφέρει όσο μπορεί για την άμυνα της 'Ελληνοκυπριακής Διοίκησης' καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης».

Ο Δένδιας, ο οποίος επισκέφθηκε την 'ΕΔΝΚ' μία ημέρα αργότερα, υπενθύμισε ότι η Ελλάδα ήταν πάντα στο πλευρό των Ελληνοκυπρίων και ανακοίνωσε ότι θα ανταποκριθεί στα αιτήματα για βοήθεια με όλα τα μέσα που διαθέτει.

Απαντώντας σε ερωτήσεις του Αντώνη Σρόιτερ ζωντανά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ελληνικού τηλεοπτικού σταθμού Alpha κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο Δένδιας εξέφρασε και πάλι την ενόχλησή του για την Τουρκία.

Στην ερώτηση του Σρόιτερ: "Θα μπορούσε η ανάπτυξη ελληνικών στρατευμάτων στην 'ΕΔΝΚ' να είναι μια καλή δικαιολογία για την Τουρκία να αναπτύξει δυνάμεις στην πλευρά της 'ΤΔΒΚ'; Πώς θα αντιδράσουμε σε αυτό;"

Ο Έλληνας υπουργός είπε ότι η Τουρκία έχει τεράστια στρατιωτική παρουσία στην 'ΤΔΒΚ' (40.000, όπως είπε) και ότι η άφιξη ελληνικών δυνάμεων στην περιοχή είναι μια καλή ευκαιρία για την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων.

Ο παρουσιαστής ρώτησε: «Θα παραμείνουν οι ελληνικές δυνάμεις στην ‘ΕΔΝΚ’ μετά το τέλος της κρίσης; Θα γίνουν συχνότερες οι επισκέψεις πλοίων και αεροσκαφών;»

Απαντώντας στην ερώτηση, ο Δένδιας δήλωσε ότι ο ελληνικός στρατός θα είναι μόνιμος στην ελληνοκυπριακή διοίκηση και χρησιμοποίησε τις ακόλουθες δηλώσεις:

«Οι συγκεκριμένες Δυνάμεις πήγαν για να προστατεύσουν, ξαναλέω, το σύνολο του πληθυσμού της Κύπρου από αυτή την κρίση. Σε αυτό το πλαίσιο, δεν θα δώσω κάποια γενική αλλαγή πολιτικής ή οδηγίες».

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