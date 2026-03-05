Ντοκουμέντο CIA: Ο Γκλιγκόροφ απέρριψε ελληνική πρόταση $100 εκατ. για αλλαγή του ονόματος «Μακεδονία»

Νέες αναφορές από μέσα ενημέρωσης των Σκοπίων φέρνουν στο προσκήνιο ένα πρόσφατα αποχαρακτηρισμένο έγγραφο της Central Intelligence Agency, το οποίο αφορά τις εξελίξεις γύρω από το ζήτημα της ονομασίας της χώρας στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Σύμφωνα με το έγγραφο, ο τότε πρόεδρος της χώρας, Kiro Gligorov, φέρεται να είχε δεχθεί το 1992 μια ανεπίσημη οικονομική πρόταση ύψους περίπου 100 εκατομμυρίων δολαρίων από ελληνικής πλευράς, με αντάλλαγμα την αποδοχή αλλαγής της ονομασίας του κράτους.

Όπως αναφέρεται στο αποχαρακτηρισμένο υλικό, ο Γκλιγκόροφ απέρριψε την πρόταση, παρά τη δύσκολη οικονομική κατάσταση που αντιμετώπιζε τότε η χώρα του μετά τη διάλυση της Γιουγκοσλαβία. Το έγγραφο της CIA, το οποίο φέρει ημερομηνία 6 Νοεμβρίου 1992, δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους στη ψηφιακή βιβλιοθήκη αποχαρακτηρισμένων αρχείων FOIA της υπηρεσίας.

Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ της ΕΡΤ, στο έγγραφο αναφέρεται ότι «ο Γκλιγκόροφ, παρά τις σοβαρές οικονομικές ανάγκες της Μακεδονίας, απέρριψε ιδιωτική προσφορά Ελλήνων αξιωματούχων για οικονομική βοήθεια ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων με την προϋπόθεση να αλλάξει το όνομα της χώρας». Ο ίδιος φέρεται να χαρακτήρισε τις ελληνικές απαιτήσεις «παράλογες», υποστηρίζοντας ότι η χώρα του δεν επρόκειτο να τις αποδεχθεί. Παράλληλα, τόνισε ότι υπήρχαν σαφείς αποδείξεις πως δεν υπήρχαν εδαφικές διεκδικήσεις εις βάρος της Ελλάδας ή άλλης γειτονικής χώρας.

Ωστόσο, ο ίδιος ο Γκλιγκόροφ παρουσιάζει διαφορετική εκδοχή στα απομνημονεύματά του. Εκεί υποστηρίζει ότι Έλληνες μεσάζοντες φέρονται να προσπάθησαν να τον δωροδοκήσουν με ένα εκατομμύριο δολάρια ώστε να συμφωνήσει σε αλλαγή της ονομασίας, πρόταση την οποία –όπως αναφέρει– επίσης απέρριψε.

Στο αποχαρακτηρισμένο έγγραφο της CIA, ο πρώτος πρόεδρος της χώρας περιγράφεται ως «βετεράνος πολιτικός και μεταρρυθμιστής», ο οποίος προσπαθούσε να ισορροπήσει μεταξύ των διαφορετικών πολιτικών δυνάμεων τόσο στο εσωτερικό της χώρας του όσο και στη βαλκανική περιοχή. Οι συντάκτες του εγγράφου τον χαρακτηρίζουν ακόμη «σοφή γριά αλεπού», σημειώνοντας ότι τους εντυπωσίασε η στρατηγική του σκέψη και η προσοχή του στη λεπτομέρεια.

Ο Κίρο Γκλιγκόροφ υπήρξε ο πρώτος πρόεδρος της χώρας του μετά την ανεξαρτησία της. Εξελέγη τον Ιανουάριο του 1991 και παρέμεινε στο αξίωμα έως τον Νοέμβριο του 1999. Απεβίωσε την 1η Ιανουαρίου 2012 σε ηλικία 94 ετών.