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ΔΝΤ: Άνοδος 10% στο πετρέλαιο μπορεί να αυξήσει τον πληθωρισμό κατά 40 μονάδες βάσης
Ειδήσεις
09:59 - 06 Μαρ 2026

ΔΝΤ: Άνοδος 10% στο πετρέλαιο μπορεί να αυξήσει τον πληθωρισμό κατά 40 μονάδες βάσης

Reporter.gr Newsroom
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Αύξηση κατά 10% στις τιμές της ενέργειας για διάστημα ενός έτους θα μπορούσε να ενισχύσει τον παγκόσμιο πληθωρισμό κατά περίπου 40 μονάδες βάσης, ενώ ταυτόχρονα θα επιβράδυνε την οικονομική ανάπτυξη κατά 0,1% έως 0,2%, προειδοποίησε η επικεφαλής του Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα.

Μιλώντας στο Bloomberg Television στο περιθώριο διεθνούς συνεδρίου, η Γκεοργκίεβα τόνισε ότι, παρά τις συνεχείς κρίσεις των τελευταίων ετών, η παγκόσμια οικονομία έχει επιδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα. «Σοκ διαδέχονται το ένα το άλλο, ωστόσο η παγκόσμια ανάπτυξη παραμένει στο 3,3%», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η ανθεκτικότητα αυτή δοκιμάζεται ξανά.

Η επικεφαλής του ΔΝΤ υπογράμμισε ότι η νέα ένταση στη Μέση Ανατολή βρίσκει πολλές οικονομίες με περιορισμένα περιθώρια αντίδρασης, καθώς τα δημοσιονομικά και οικονομικά «μαξιλάρια» τους έχουν ήδη εξαντληθεί μετά τα αλλεπάλληλα σοκ των τελευταίων ετών. Παράλληλα, σημείωσε ότι αρκετές οικονομίες της Ασίας έχουν ενισχύσει σημαντικά τα δημοσιονομικά τους αποθέματα και τη χρηματοοικονομική τους ανθεκτικότητα τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

Σύμφωνα με τη Γκεοργκίεβα, το ΔΝΤ βρίσκεται ήδη σε επαφές με ορισμένα κράτη-μέλη προκειμένου να εξετάσει το ενδεχόμενο παροχής στήριξης, σε περίπτωση που η διεθνής αβεβαιότητα ενταθεί περαιτέρω.

Όπως ανέφερε, το Ταμείο διατηρεί σήμερα ενεργά προγράμματα με περίπου 50 χώρες και είναι έτοιμο είτε να ενισχύσει τις υφιστάμενες συμφωνίες είτε να δημιουργήσει νέους μηχανισμούς χρηματοδότησης εφόσον χρειαστεί.

Ιδιαίτερη ανησυχία εξέφρασε για τις οικονομίες που εξαρτώνται από εισαγωγές πετρελαίου, για τα νησιωτικά κράτη του Ειρηνικού που βρίσκονται στο τέλος της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και για χώρες χαμηλού εισοδήματος που αντιμετωπίζουν ήδη υψηλά επίπεδα δημόσιου χρέους.

Κλείνοντας, η επικεφαλής του ΔΝΤ κάλεσε τις κυβερνήσεις να προχωρήσουν σε αποφασιστικές κινήσεις για τη θωράκιση των οικονομιών τους απέναντι στην αυξημένη αβεβαιότητα. Παράλληλα, προέτρεψε τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στις τιμές και στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη δημιουργίας νέων δημοσιονομικών αποθεμάτων σε περιόδους οικονομικής σταθερότητας.

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