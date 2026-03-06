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Έμμεση εμπλοκή της Ρωσίας στον πόλεμο: Παρέχει στο Ιράν πληροφορίες για να στοχεύσει αμερικανικούς στόχους
Ειδήσεις
14:59 - 06 Μαρ 2026

Έμμεση εμπλοκή της Ρωσίας στον πόλεμο: Παρέχει στο Ιράν πληροφορίες για να στοχεύσει αμερικανικούς στόχους

Reporter.gr Newsroom
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Η Ρωσία παρέχει στο Ιράν πληροφορίες για να στοχεύσει αμερικανικούς στόχους στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Washington Post. 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της αμερικανικής εφημερίδας πρόκειται για την πρώτη ένδειξη ότι ένας άλλος σημαντικός αντίπαλος των ΗΠΑ συμμετέχει — έστω και έμμεσα — στον πόλεμο με το Ιράν.

Το δημοσίευμα επικαλείται τρεις αξιωματούχους που μίλησαν υπό το καθεστώς ανωνυμίας, αλλά θεωρούνται αξιόπιστοι.

Οι αξιωματούχοι αναφέρουν πως από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν το Σάββατο, η Ρωσία έχει αποκαλύψει στην Τεχεράνη θέσεις αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένων πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών.

«Φαίνεται πως πρόκειται για μια αρκετά ολοκληρωμένη προσπάθεια», πρόσθεσε ένας από αυτούς.

Η ακριβής έκταση της ρωσικής βοήθειας στο Ιράν δεν είναι σαφής. Πάντως, οι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η ικανότητα του ιρανικού στρατού να εντοπίζει αμερικανικές δυνάμεις έχει ήδη υποβαθμιστεί από τα χτυπήματα και η συνεισφορά της Ρωσίας είναι σημαντική.

Η Washington Post υπογραμμίζει πως η ρωσική χείρα βοηθείας στην Τεχεράνη υποδηλώνει ότι η σύγκρουση ενδεχομένως να επεκτείνεται πολύ ταχύτερα από ό,τι φαινόταν μέχρι τώρα, καθώς φαίνεται να εμπλέκεται πλέον και ένας από τους βασικούς αντιπάλους των ΗΠΑ, ο οποίος μάλιστα έχει στην κατοχή του και πυρηνικά και διαθέτει ιδιαίτερα ανεπτυγμένες δυνατότητες συλλογής πληροφοριών.

Μέχρι στιγμής, έξι Αμερικανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί και αρκετοί έχουν τραυματιστεί από την επίθεση ιρανικού drone την Κυριακή στο Κουβέιτ.

Το Ιράν έχει εκτοξεύσει χιλιάδες drones αυτοκτονίας και εκατοντάδες πυραύλους εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων, πρεσβειών και πολιτών, ενώ η κοινή αμερικανοϊσραηλινή εκστρατεία έχει πλήξει περισσότερους από 2.000 στόχους στο Ιράν, μεταξύ των οποίων βάσεις βαλλιστικών πυραύλων, ναυτικές εγκαταστάσεις και κυβερνητικές θέσεις του καθεστώτος.

Τόσο το Κρεμλίνο, όσο και η Ουάσινγκτον αρνήθηκαν σε πρώτο χρόνο να σχολιάσουν το δημοσίευμα της Washington Post.

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