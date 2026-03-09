Ιράν: «Προβοκάτσια» οι επιθέσεις σε Κύπρο, Τουρκία και Αζερμπαϊτζάν

Το Ιράν διέψευσε κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στις πρόσφατες επιθέσεις σε Κύπρος, Τουρκία και Αζερμπαϊτζάν, χαρακτηρίζοντας τα συμβάντα «επιχειρήσεις προβοκάτσιας».

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαέι, δήλωσε τη Δευτέρα 9/3 ότι «το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων έχει ανακοινώσει ρητά ότι δεν πραγματοποιήθηκαν εκτοξεύσεις από το Ιράν ή τις στρατιωτικές μας δυνάμεις», επαναλαμβάνοντας τις προειδοποιήσεις για ενδεχόμενες προβοκάτσιες.

Το τελευταίο επεισόδιο που προκάλεσε ένταση ήταν το πλήγμα στο αεροδρόμιο του Ναχιτσεβάν στις 5 Μαρτίου, το οποίο το Μπακού απέδωσε σε ιρανικά drones. Η Τεχεράνη, ωστόσο, υπαινίχθηκε ότι το Ισραήλ ενδέχεται να χρησιμοποίησε δικά του drones για να εμπλέξει το Αζερμπαϊτζάν στη σύγκρουση.

Παράλληλα, ενώ το ΝΑΤΟ ανέφερε ότι αναχαιτίστηκε πύραυλος που κατευθυνόταν προς τουρκικό έδαφος, το Ιράν επιμένει ότι σέβεται την κυριαρχία της Τουρκία, η οποία από την πλευρά της προχώρησε στην ανάπτυξη έξι μαχητικών F-16 στην Κύπρο.

Το Ιράν αρνείται επίσης οποιαδήποτε εκτόξευση σχετίζεται με το πλήγμα στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι την 1η Μαρτίου. Αντίθετα, δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών θεωρούν ότι το drone ήταν τύπου Shahed και εκτοξεύτηκε είτε από ιρανικό έδαφος είτε από πληρεξούσιους, όπως η Χεζμπολάχ.