Κροατία: Πλαφόν στις τιμές καυσίμων για την προστασία των πολιτών

Ο πρωθυπουργός της χώρας, Αντρέι Πλένκοβιτς, ανακοίνωσε ότι το ανώτατο όριο της τιμής της βενζίνης θα καθοριστεί στα 1,50 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης δεν θα υπερβαίνει τα 1,55 ευρώ το λίτρο, αποτρέποντας έτσι πιθανή αύξηση που θα το έφερνε στα 1,72 ευρώ.

«Σήμερα λαμβάνουμε μέτρα για να περιορίσουμε την αύξηση των τιμών ενέργειας και να προστατεύσουμε το επίπεδο διαβίωσης των πολιτών μας», δήλωσε ο Πλένκοβιτς κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου. Η Κροατία γίνεται με αυτόν τον τρόπο μία από τις πρώτες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφαρμόζει πλαφόν στα καύσιμα, σε μια προσπάθεια να μετριάσει τις συνέπειες της αύξησης των διεθνών τιμών.

Οι τιμές του πετρελαίου ξεπέρασαν σήμερα τα 100 δολάρια το βαρέλι, για πρώτη φορά από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Η άνοδος αυτή επιταχύνεται από τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, γεγονός που ενισχύει τις ανησυχίες για την ασφάλεια της παγκόσμιας προμήθειας πετρελαίου.