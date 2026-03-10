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Ο Τραμπ αναζητά... διέξοδο με διάλογο - Χέγκσεθ: Δεν θα σταματήσουμε μέχρι ο εχθρός να ηττηθεί ολοκληρωτικά
Ειδήσεις
14:23 - 10 Μαρ 2026

Ο Τραμπ αναζητά... διέξοδο με διάλογο - Χέγκσεθ: Δεν θα σταματήσουμε μέχρι ο εχθρός να ηττηθεί ολοκληρωτικά

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, παραχώρησε την Τρίτη (10/3) συνέντευξη Τύπου για την εξέλιξη των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν και τόνισε χαρακτηριστικά ότι το καθεστώς «χάνει άσχημα».

Ο Χέγκσεθ είπε ακόμα πως «σήμερα θα είναι η πιο έντονη ημέρα επιθέσεων εντός του Ιράν».

«Το Ιράν στέκεται μόνο του και χάνει άσχημα», υπογράμμισε στη συνέντευξη Τύπου στο Πεντάγωνο. «Την 10η ημέρα της Επιχείρησης Epic Fury, κερδίζουμε με μια συντριπτική και αδιάκοπη εστίαση στους στόχους μας», πρόσθεσε.

«Δεν θα σταματήσουμε μέχρι ο εχθρός να έχει ηττηθεί ολοκληρωτικά και πλήρως», ανέφερε ακόμα.

Τα επιθετικά σχόλια του Χέγκεθ έρχονται την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να χτίσει αφήγημα απεμπλοκής από τη σύγκρουση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgz3aqz9mxu9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Σχεδόν, παράλληλα σε συνέντευξή του στο Fox News, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ανοιχτός για διάλογο με το Ιράν, ενώ η Wall Street Journal μετέδωσε πως σύμβουλοι του Αμερικανού προέδρου, του ζητούν να βάλει άμεσα τέλος στον πόλεμο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι πιθανό να συνομιλήσει με το Ιράν, προσθέτοντας όμως ότι «εξαρτάται από τους όρους».

Όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη, ο Τραμπ απάντησε ότι έχει ακούσει πως «η Τεχεράνη θέλει πολύ να συνομιλήσει».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgz3866zh2f5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος επανέλαβε επίσης τη δυσαρέσκειά του για την εκλογή του Μοτζταμπά Χαμενεΐ ως νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, λέγοντας: «Δεν πιστεύω ότι μπορεί να ζήσει εν ειρήνη».

Παράλληλα, τόνισε πως η ενημέρωση που είχε λάβει από τους Γουίτκοφ και Κούσνερ ανέφερε πως το Ιράν είχε εμπλουτισμένο ουράνιο ικανό για την κατασκευή 11 ατομικών βομβών.

Τέλος, υποστήριξε ότι εάν το Ιράν διέθετε πυρηνικό όπλο, θα το χρησιμοποιούσε.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/03/2026 - 14:27
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