Πεντάγωνο: Περίπου 140 τραυματίες Αμερικανοί στρατιώτες τις πρώτες 10 ημέρες του πολέμου με το Ιράν

Περίπου 140 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν τραυματιστεί από την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του αμερικανικού Πενταγώνου για τις πρώτες δέκα ημέρες των επιχειρήσεων.

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ, σε ανακοίνωση που εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η μεγάλη πλειονότητα των τραυματισμών είναι ελαφράς μορφής. Συγκεκριμένα, 108 στρατιωτικοί έχουν ήδη αναρρώσει και επιστρέψει στα καθήκοντά τους.

Την ίδια στιγμή, οκτώ Αμερικανοί στρατιώτες παραμένουν σοβαρά τραυματισμένοι, όπως διευκρίνισε ο Παρνέλ.

Ο αναθεωρημένος απολογισμός δίνει για πρώτη φορά μια πιο πλήρη εικόνα των απωλειών που έχουν υποστεί οι αμερικανικές δυνάμεις μετά τις επιθέσεις αντιποίνων του Ιράν με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Οι επιθέσεις αυτές έχουν επίσης προκαλέσει τον θάνατο επτά Αμερικανών στρατιωτών που βρίσκονταν σε βάσεις στο Κουβέιτ και τη Σαουδική Αραβία.

Ο συνολικός αριθμός των τραυματιών δεν είχε δημοσιοποιηθεί μέχρι σήμερα και εμφανίζεται σημαντικά υψηλότερος σε σχέση με τις αρχικές ανακοινώσεις του Πενταγώνου. Στις πρώτες επίσημες ενημερώσεις γινόταν λόγος μόνο για οκτώ σοβαρά τραυματισμένους στρατιωτικούς, χωρίς να περιλαμβάνονται τα δεκάδες περιστατικά ελαφρύτερων τραυματισμών.