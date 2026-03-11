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Οι ΗΠΑ ευθύνονται για το μακελειό στο δημοτικό σχολείο στο Ιράν, σύμφωνα με προκαταρκτική έρευνα
Ειδήσεις
17:59 - 11 Μαρ 2026

Οι ΗΠΑ ευθύνονται για το μακελειό στο δημοτικό σχολείο στο Ιράν, σύμφωνα με προκαταρκτική έρευνα

Reporter.gr Newsroom
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Μια συνεχιζόμενη στρατιωτική έρευνα έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ευθύνονται για το θανατηφόρο πλήγμα με πύραυλο Tomahawk σε δημοτικό σχολείο στο Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους και άλλες πηγές που γνωρίζουν τα προκαταρκτικά ευρήματα.

Την είδηση μετέδωσαν οι New York Times που αναφέρουν πως το πλήγμα της 28ης Φεβρουαρίου στο κτίριο του δημοτικού σχολείου Shajarah Tayyebeh ήταν αποτέλεσμα λάθους στόχευσης από τον αμερικανικό στρατό, ο οποίος πραγματοποιούσε επιθέσεις σε παρακείμενη ιρανική βάση της οποίας το σχολικό κτίριο αποτελούσε παλαιότερα μέρος.

Αξιωματικοί της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ δημιούργησαν τις συντεταγμένες στόχευσης χρησιμοποιώντας παρωχημένα δεδομένα που είχαν δοθεί από την Υπηρεσία Πληροφοριών Άμυνας (Defense Intelligence Agency), ανέφεραν άτομα που ενημερώθηκαν για την έρευνα.

Αξιωματούχοι τόνισαν ότι τα ευρήματα είναι προκαταρκτικά και ότι υπάρχουν σημαντικά αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με το γιατί οι παρωχημένες πληροφορίες δεν ελέγχθηκαν ξανά.

Το πλήγμα σε σχολείο γεμάτο παιδιά είναι βέβαιο ότι θα καταγραφεί ως ένα από τα πιο καταστροφικά μεμονωμένα στρατιωτικά λάθη των τελευταίων δεκαετιών. Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο αριθμός των νεκρών έφτασε τουλάχιστον τους 175 ανθρώπους, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν παιδιά.

Αν και το γενικό συμπέρασμα ήταν σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενο — οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η μόνη χώρα στη σύγκρουση που χρησιμοποιεί πυραύλους Tomahawk — έχει ήδη ρίξει σκιά στη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στο Ιράν.

Οι προσπάθειες του προέδρου Τραμπ να απομακρύνει την ευθύνη από τις ΗΠΑ για το πλήγμα έχουν επίσης περιπλέξει την έρευνα, προκαλώντας ανησυχία σε αξιωματούχους που έχουν δει τα ευρήματα που δείχνουν αμερικανική ευθύνη. Οι πηγές μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαίσθητης φύσης της έρευνας και επειδή ο κ. Τραμπ είχε δηλώσει κάποια στιγμή ότι το Ιράν — και όχι οι Ηνωμένες Πολιτείες — ήταν υπεύθυνο.

«Όπως αναγνωρίζουν οι ίδιοι οι New York Times στο ρεπορτάζ τους, η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη», δήλωσε σε ανακοίνωση η Καρολάιν Λέβιτ, εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου.

Άτομα που ενημερώθηκαν για την έρευνα ανέφεραν ότι υπάρχουν ακόμη πολλά ερωτήματα σχετικά με το γιατί χρησιμοποιήθηκαν παρωχημένες πληροφορίες και ποιος απέτυχε να επαληθεύσει τα δεδομένα.

Το σχολείο, στην πόλη Minab, βρίσκεται στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο με κτίρια που χρησιμοποιούνται από το Ναυτικό των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, βασικό στόχο των αμερικανικών επιθέσεων. Ο χώρος όπου βρίσκεται το σχολείο αποτελούσε αρχικά μέρος της βάσης. Αξιωματούχοι που ενημερώθηκαν για την έρευνα δήλωσαν ότι το κτίριο δεν χρησιμοποιούνταν πάντα ως σχολείο, αν και δεν είναι σαφές πότε ακριβώς άρχισε να λειτουργεί εκεί το σχολείο.

Μια οπτική έρευνα των New York Times έδειξε ότι το κτίριο του σχολείου είχε περιφραχθεί και διαχωριστεί από τη στρατιωτική βάση μεταξύ 2013 και 2016.

Η «κωδικοποίηση στόχου» που παρείχε η Υπηρεσία Πληροφοριών Άμυνας χαρακτήριζε το κτίριο του σχολείου ως στρατιωτικό στόχο όταν παραδόθηκε στην Κεντρική Διοίκηση, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τα προκαταρκτικά ευρήματα της έρευνας.

Οι ερευνητές δεν κατανοούν ακόμη πλήρως πώς τα παρωχημένα δεδομένα στάλθηκαν στην Κεντρική Διοίκηση ή αν η Υπηρεσία Πληροφοριών Άμυνας διέθετε ενημερωμένες πληροφορίες.

Ξεκάθαρη ευθύνη των ΗΠΑ

Τα βασικά συμπεράσματα της εσωτερικής στρατιωτικής έρευνας αντικατοπτρίζουν επίσης ένα αυξανόμενο σύνολο δημόσιων στοιχείων που υποδηλώνουν ξεκάθαρα ευθύνη των ΗΠΑ.

Δορυφορικές εικόνες, αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επιβεβαιωμένα βίντεο που συγκέντρωσε η ομάδα οπτικής έρευνας των Times δείχνουν ότι το σχολείο υπέστη σοβαρές ζημιές από πλήγμα ακριβείας περίπου την ίδια ώρα με επιθέσεις στη ναυτική βάση. Ανάλυση των Times έδειξε ότι η βάση χτυπήθηκε ξανά περίπου δύο ώρες αργότερα.

Βίντεο που ανέβηκε την Κυριακή από το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Mehr News και επαληθεύτηκε από τους Times δείχνει επίσης πύραυλο cruise Tomahawk να πλήττει τη ναυτική βάση δίπλα στο σχολείο στο Minab στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ και άλλοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης αρνήθηκαν να σχολιάσουν το πλήγμα πέρα από το ότι βρίσκεται υπό διερεύνηση. Παρά ταύτα, ο πρόεδρος προσπάθησε κατά καιρούς να αποδώσει την ευθύνη στο Ιράν.

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