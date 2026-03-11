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ΥΠΑΝ: Η λίστα με τα 61 προϊόντα σούπερ μάρκετ που μπαίνει πλαφόν
Οικονομία
17:15 - 11 Μαρ 2026

ΥΠΑΝ: Η λίστα με τα 61 προϊόντα σούπερ μάρκετ που μπαίνει πλαφόν

Reporter.gr Newsroom
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Το υπουργείο Ανάπτυξης έδωσε στη δημοσιότητα ενδεικτική λίστα με 61 κατηγορίες βασικών αγαθών που τίθενται υπό έλεγχο στο πλαίσιο της επιβολής πλαφόν στα περιθώρια κέρδους.

Το μέτρο, το οποίο ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αφορά βασικά είδη διαβίωσης και τρόφιμα και προβλέπει ότι δεν θα μπορούν να πωλούνται με μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους από αυτό που ίσχυε το 2025. Η ρύθμιση θα ισχύσει έως τις 30 Ιουνίου, οπότε και θα επανεξεταστεί για να αποφασιστεί αν θα συνεχιστεί και σε ποια προϊόντα.

Το πλαφόν αφορά το χονδρεμπόριο, τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, τη βιομηχανία και τις εταιρείες διακίνησης προϊόντων, ενώ για όσους παραβιάζουν τη διάταξη προβλέπονται πρόστιμα που μπορεί να φτάσουν έως και τα 5 εκατ. ευρώ.

Ο κ. Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε το μέτρο αυστηρό αλλά αναγκαίο, επισημαίνοντας ότι οι συνθήκες το καθιστούν δίκαιο. Όπως σημείωσε, το επιχειρηματικό κέρδος είναι θεμιτό, ωστόσο η αισχροκέρδεια δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Παράλληλα, κάλεσε την αντιπολίτευση να στηρίξει την πρωτοβουλία και την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή να ενισχύσει τους ελέγχους στην αγορά, ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή της νομοθεσίας προς όφελος των καταναλωτών.

Η ενδεικτική λίστα του ΥΠΑΝ με τα 61 προϊόντα είναι η εξής:

  1. Ρύζι
  2. Ψωμί για τοστ
  3. Ψωμί φρατζόλα
  4. Φρυγανιές
  5. Μακαρόνια τύπου σπαγγέτι
  6. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις
  7. Όσπρια (φακές)
  8. Όσπρια (φασόλια)
  9. Όσπρια (ρεβύθια)
  10. Πάριζα
  11. Γαλοπούλα (αλλαντικά)
  12. Κατεψυγμένα ψάρια
  13. Φρέσκα ψάρια
  14. Νωπό χοιρινό
  15. Νωπό κοτόπουλο και μέρη κοτόπουλου
  16. Νωπό μοσχάρι
  17. Νωπό κρέας από αρνί, κατσίκι ή πρόβατο
  18. Έτοιμα γεύματα (υπεραγορές)
  19. Γάλα φρέσκο πλήρες
  20. Γάλα φρέσκο με χαμηλά λιπαρά
  21. Γάλα υψηλής παστερίωσης (μακράς διάρκειας) πλήρες
  22. Γάλα υψηλής παστερίωσης (μακράς διάρκειας) με χαμηλά λιπαρά
  23. Γάλα εβαπορέ
  24. Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις
  25. Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις με χαμηλά λιπαρά
  26. Τυρί φέτα
  27. Λευκό τυρί
  28. Τυρί γκούντα
  29. Τυρί με χαμηλά λιπαρά
  30. Χυμός τομάτας διατηρημένος
  31. Αυγά
  32. Μαργαρίνες
  33. Βούτυρο αγελάδος
  34. Ελαιόλαδο
  35. Ηλιέλαιο
  36. Κατεψυγμένα λαχανικά
  37. Λευκή ζάχαρη
  38. Γλυκαντικές ουσίες κατάλληλες για διαβητικούς (π.χ. στέβια)
  39. Δημητριακά
  40. Κρέμα βρεφικής ηλικίας
  41. Γάλα βρεφικής ηλικίας
  42. Κάθε τύπου καφές (π.χ. ελληνικός, τύπου espresso σε κάψουλα, στιγμιαίος, γαλλικός)
  43. Σοκολάτες και σοκολατοειδή
  44. Μπισκότα
  45. Χυμός πορτοκάλι
  46. Απορρυπαντικά πλυντηρίου ρούχων (υγρά και σε σκόνη - όχι ταμπλέτες)
  47. Απορρυπαντικά για σφουγγάρισμα και καθαρισμού επιφανειών – χλωρίνες
  48. Απορρυπαντικά πιάτων για πλύσιμο στο χέρι
  49. Χαρτί κουζίνας
  50. Χαρτί υγείας
  51. Οδοντόκρεμες
  52. Ξυριστικές μηχανές και ανταλλακτικά ξυριστικών μηχανών
  53. Σαμπουάν
  54. Σαπούνια σε στερεή και σε υγρή μορφή
  55. Αφρόλουτρα
  56. Πάνες ακράτειας
  57. Πάνες για μωρά
  58. Μωρομάντηλα
  59. Σαμπουάν για μωρά
  60. Τροφές για σκύλους
  61. Τροφές για γάτες.
Τελευταία τροποποίηση στις 11/03/2026 - 17:19
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