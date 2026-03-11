ΥΠΑΝ: Η λίστα με τα 61 προϊόντα σούπερ μάρκετ που μπαίνει πλαφόν

Το υπουργείο Ανάπτυξης έδωσε στη δημοσιότητα ενδεικτική λίστα με 61 κατηγορίες βασικών αγαθών που τίθενται υπό έλεγχο στο πλαίσιο της επιβολής πλαφόν στα περιθώρια κέρδους.

Το μέτρο, το οποίο ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αφορά βασικά είδη διαβίωσης και τρόφιμα και προβλέπει ότι δεν θα μπορούν να πωλούνται με μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους από αυτό που ίσχυε το 2025. Η ρύθμιση θα ισχύσει έως τις 30 Ιουνίου, οπότε και θα επανεξεταστεί για να αποφασιστεί αν θα συνεχιστεί και σε ποια προϊόντα.

Το πλαφόν αφορά το χονδρεμπόριο, τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, τη βιομηχανία και τις εταιρείες διακίνησης προϊόντων, ενώ για όσους παραβιάζουν τη διάταξη προβλέπονται πρόστιμα που μπορεί να φτάσουν έως και τα 5 εκατ. ευρώ.

Ο κ. Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε το μέτρο αυστηρό αλλά αναγκαίο, επισημαίνοντας ότι οι συνθήκες το καθιστούν δίκαιο. Όπως σημείωσε, το επιχειρηματικό κέρδος είναι θεμιτό, ωστόσο η αισχροκέρδεια δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Παράλληλα, κάλεσε την αντιπολίτευση να στηρίξει την πρωτοβουλία και την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή να ενισχύσει τους ελέγχους στην αγορά, ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή της νομοθεσίας προς όφελος των καταναλωτών.

Η ενδεικτική λίστα του ΥΠΑΝ με τα 61 προϊόντα είναι η εξής: