Μέση Ανατολή: Το Ιράν απειλεί με «ολοκληρωτικό πόλεμο» – Ο Τραμπ μιλά για «εκδρομή λίγων εβδομάδων»

Ομοβροντία πυρών εξαπέλυσαν κατά του Ισραήλ η Χεζμπολάχ μαζί με το Ιράν το βράδυ της Τετάρτης (11/3), με τους Φρουρούς της Επανάστασης να δηλώνουν ότι τελείωσαν τα αντίποινα και είναι «έτοιμοι για ολοκληρωτικό πόλεμο». Την ίδια περίπου ώρα, ο Ντόναλτ Τραμπ σημείωσε ότι ο πόλεμος αποδείχτηκε «πιο εύκολος από ό,τι νομίζαμε».

Τουλάχιστον 100 πυραύλους εκτόξευσε η Χεζμπολάχ απόψε κατά του βόρειου Ισραήλ, σύμφωνα με τους IDF, τη στιγμή που μέχρι σήμερα τα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 634 ανθρώπους (μεταξύ των οποίων 91 γυναίκες και 47 παιδιά), με βάση τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Λιβανέζος Υπ. Υγείας, Ρακάν Νάσερ ελ Ντίν.

Σύμφωνα με το Ισραήλ, η πυραυλική επίθεση που εξαπολύθηκε πραγματοποιήθηκε κατόπιν συνεργασίας Ιράν και Χεζμπολάχ. Πρόκειται, μάλιστα, για την πρώτη συντονισμένη ενέργειά τους από την έναρξη του πολέμου, όπως ανακοίνωσε απόψε ένας υψηλόβαθμος Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος.

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Ταυτόχρονα, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι ξεκίνησε ένα «εκτεταμένο κύμα» επιθέσεων στα νότια προάστια της Βηρυτού, μια περιοχή που θεωρείται προπύργιο της σιιτικής, φιλοϊρανικής οργάνωσης.

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Φρουροί της Επανάστασης: Τέλος τα αντίποινα, περνάμε σε ολοκληρωτικό πόλεμο

Οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν απόψε ότι, καθώς διακυβεύεται η ίδια τους η ύπαρξη, δεν υπάρχει πλέον χρόνος για επιχειρήσεις αντεκδίκησης του τύπου «χτύπημα-ανταπόδοση». Ως εκ τούτου, είναι έτοιμοι – όπως σημειώνουν – να ξεκινήσουν «ολοκληρωτικό πόλεμο» εναντίον των ΗΠΑ/Ισραήλ.

Εν τω μεταξύ, ένας Ιρανός αξιωματούχος είπε στο Al Jazeera ότι οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις και επιθέσεις των ΗΠΑ/Ισραήλ ενδέχεται σύντομα να οδηγήσουν στην ανάδυση ενός νέου μετώπου σύγκρουσης στην περιοχή.

«Όπως είπαμε από την αρχή, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν ένα τέτοιο λάθος, η κατάσταση θα γίνει πολύ πιο σύνθετη. Σύντομα, ένα ακόμη στρατηγικής σημασίας στενό θα έχει την ίδια τύχη με τα Στενά του Ορμούζ», απείλησε.

«Τα σχέδια ασφαλείας και άμυνας του Ιράν είναι κλιμακωτά και σταδιακά, και εξακολουθούμε να έχουμε πολλά χαρτιά να παίξουμε», δήλωσε ο ίδιος.

«Απαγορευμένο πέρασμα» τα Στενά του Ορμούζ

Την ίδια ώρα, οι Φρουροί της Επανάστασης τονίζουν ότι τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν πλέον «απαγορευμένη ζώνη» και πως ούτε ένα λίτρο πετρελαίου δεν πρόκειται να περάσει χωρίς την άδεια της Τεχεράνης.

Όσον αφορά, δε, τα τρία πλοία που χτυπήθηκαν σήμερα (11/3) αναφέρουν ότι παρόλο που έπλεαν υπό άλλη σημαία, εξυπηρετούσαν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Όλες οι παραπάνω δηλώσεις, ωστόσο, έρχονται σε σύγκρουση με τα όσα διαμηνύει ο Ντόναλντ Τραμπ από την Ουάσιγκτον, ο οποίος σημείωσε σήμερα ότι «ο πόλεμος αποδείχτηκε πιο εύκολος από ό,τι νομίζαμε» και πως το τέλος της σύγκρουσης είναι πολύ κοντά, αφού – κατά τα λεγόμενά του – το Ιράν έχει αποδυναμωθεί κι έχει σχεδόν ισοπεδωθεί.

Ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα, δεν έχει μείνει τίποτα να στοχοποιήσουμε – Να χρησιμοποιούνται τα Στενά

Μιλώντας σε δημοσιογράφους του Axios, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα, αφού δεν έχουν μείνει παρά ελάχιστα στο Ιράν. Επανέλαβε, δε, ότι ΗΠΑ/Ισραήλ βρίσκονται «πολύ μπροστά από το χρονοδιάγραμμα» και είπε: «Έχουμε προκαλέσει μεγαλύτερη ζημιά από όση πιστεύαμε ότι ήταν εφικτή, ακόμη και στην αρχική περίοδο των έξι εβδομάδων».

Λίγο αργότερα, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στα Στενά του Ορμούζ. Εξέφρασε την εκτίμηση πως τα Στενά δεν έχουν ναρκοθετηθεί, όπως υποστηρίζει η Τεχεράνη, και προέτρεψε τα εμπορικά πλοία να περνούν από την περιοχή.

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Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οχάιο σημείωσε, δε, ότι οι ΗΠΑ έχουν πλήξει 28 ναρκοθετικά πλοία του Ιράν, αριθμός κατά πολύ μεγαλύτερος από τα 16 που έχει ανακοινώσει η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ότι εξουδετέρωσε κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Ακόμη, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν πλήξει το Ιράν «σκληρότερα απ’ ό,τι έχει πληγεί σχεδόν οποιαδήποτε χώρα στην Ιστορία» και προειδοποίησε πως «δεν έχουν τελειώσει ακόμη».

Οι επιχειρήσεις στο Ιράν είναι «εκδρομή λίγων εβδομάδων» – Το πετρέλαιο θα πέσει

Κατά την επίσκεψή του σε εταιρεία βιοεπιστημών και κλινικών ερευνών στο Οχάιο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στο Ιράν είναι μια «εκδρομή μερικών εβδομάδων... λίγων εβδομάδων».

«Είναι μια εκδρομή που θα μας κρατήσει μακριά από έναν πόλεμο· γι' αυτούς είναι πόλεμος, για εμάς αποδείχθηκε ευκολότερος από ό,τι νομίζαμε», είπε στη συνέχεια, απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Σχετικά, δε, με την ηγεσία του Ιράν υποστήριξε: «Εξουδετερώσαμε δύο φορές την ηγεσία τους και τώρα έρχεται μια νέα ομάδα. Ας δούμε τι θα γίνει με αυτούς».

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο σχόλιο έρχεται αφότου ο Τραμπ έχει αποδοκιμάσει την επιλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ (γιου του Αλί Χαμενεΐ), λέγοντας πως ήταν «ένα μεγάλο λάθος» και πως είναι μία επιλογή που τον «απογοητεύει», μία «μη αποδεκτή επιλογή», η οποία δεν αποκλείεται να αποτελέσει στρατιωτικό στόχο.

Όσον αφορά, δε, τις έντονες διακυμάνσεις στις τιμές του πετρελαίου ο Τραμπ είπε – προσπαθώντας να διασκεδάσει τους φόβους – ότι «ανέβηκε λίγο λιγότερο από ό,τι νομίζαμε. Θα υποχωρήσει περισσότερο από όσο αντιλαμβάνεται οποιοσδήποτε».

Πεζεσκιάν: Οι τρεις προϋποθέσεις για να τελειώσει ο πόλεμος

Την ίδια μέρα (11/3), ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, έγραψε στο Χ ότι ο μόνος τρόπος να τελειώσει ο πόλεμος είναι να αναγνωριστούν τα νόμιμα δικαιώματα του Ιράν, να καταβληθούν αποζημιώσεις και να παρασχεθούν εγγυήσεις ασφαλείας, ώστε να αποτραπεί μια μελλοντική επίθεση εναντίον της χώρας.