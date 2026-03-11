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Τραμπ: Ασφαλή τα Στενά του Ορμούζ – Δεν πιστεύω ότι το Ιράν τα έχει ναρκοθετήσει
Ειδήσεις
19:29 - 11 Μαρ 2026

Τραμπ: Ασφαλή τα Στενά του Ορμούζ – Δεν πιστεύω ότι το Ιράν τα έχει ναρκοθετήσει

Reporter.gr Newsroom
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O Ντόναλντ Τραμπ παρότρυνε σήμερα, Τετάρτη (11/3), τα πλοία να περνούν από τα Στενά του Ορμούζ, δηλώνοντας ότι – κατά την εκτίμησή του – η Τεχεράνη δεν έχει καταφέρει να ποντίσει νάρκες στην περιοχή και πως οι ΗΠΑ κατέστρεψαν «σχεδόν όλα» τα πλοία ναρκοθέτησης που διέθετε το Ιράν.  

«Καταστρέψαμε σχεδόν όλα τα πλοία ναρκοθέτησής τους μέσα σε μία νύχτα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι μπορεί να χτυπήθηκαν έως και 60 ιρανικά σκάφη. «Σχεδόν ολόκληρο το ναυτικό τους έχει εξολοθρευτεί», σημείωσε ακόμη.

Επέμεινε, δε, ότι η διέλευση από τα Στενά είναι ασφαλής παρά τις επιθέσεις σε τρία πλοία στο θαλάσσιο πέρασμα νωρίτερα σήμερα, με το Ιράν να έχει ήδη αναλάβει την ευθύνη για τις δύο εξ αυτών.

«Πιστεύω ότι πρέπει να χρησιμοποιούν το Στενό», ήταν η απάντηση του Τραμπ, όταν ρωτήθηκε σχετικά.

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι την Τρίτη (10/3) το CNN είχε μεταδώσει την πληροφορία ότι η Τεχεράνη έχει ναρκοθετήσει την περιοχή. Λίγο αργότερα, το Reuters ανέφερε – επικαλούμενο δύο πηγές με γνώση του θέματος – πως το Ιράν έχει ποντίσει στα Στενά 10 νάρκες.

Οι τοποθεσίες των περισσότερων ναρκών είναι γνωστές, σύμφωνα με τη μία από τις πηγές του Reuters, η οποία όμως αρνήθηκε να πει πώς σχεδιάζουν οι ΗΠΑ να τις εξολοθρεύσουν.

Το Ιράν απειλεί εδώ και καιρό ότι θα απαντήσει σε οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση ναρκοθετώντας το Στενό του Ορμούζ, από το οποίο διέρχεται περίπου το 1/5 του παγκόσμιου πετρελαίου και του LNG. Η δυνατότητα δε της Τεχεράνης να διακόψει τη ναυσιπλοΐα σε αυτή τη θαλάσσια οδό της δίνει τεράστια διαπραγματευτική ισχύ έναντι των ΗΠΑ και των συμμάχων τους.

Αφήνουμε ανέπαφα μερικά πράγματα, για να ξαναχτίσουν τη χώρα

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να προκαλέσουν περαιτέρω σοβαρές ζημιές στις υποδομές του Ιράν.

Μάλιστα, άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσαν να «τις εξουδετερώσουν... μέσα σε μία ώρα».

Ερωτηθείς από τους δημοσιογράφους, τι άλλο πρέπει να γίνει σε στρατιωτικό επίπεδο ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος με το Ιράν, ο Τραμπ απάντησε: «Περισσότερα από τα ίδια» και υπενθύμισε τις απώλειες που έχει υποστεί το ναυτικό, η αεροπορία, τα αντιαεροπορικά συστήματα και η ηγεσία του Ιράν.

«Αφήνουμε ανέπαφα ορισμένα πράγματα, τα οποία, αν τα πλήξουμε – που θα μπορούσαμε να τα πλήξουμε ακόμη και σήμερα το απόγευμα, στην πραγματικότητα μέσα σε μία ώρα – κυριολεκτικά δεν θα μπορέσουν ποτέ να ξαναχτίσουν αυτή τη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται πως λίγο νωρίτερα σε δηλώσεις του στο Axios είχε πει ότι δεν έχει μείνει σχεδόν τίποτα που να μπορεί να στοχοποιηθεί από τις ΗΠΑ, σχεδόν τίποτα που να μην έχει ισοπεδωθεί στο Ιράν.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ εξήρε, ακόμη, την επιχείρηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν και προανήγγειλε ότι θα ακολουθήσουν κι άλλα.

«Τους έχουμε πλήξει σκληρότερα απ’ ό,τι έχει πληγεί σχεδόν οποιαδήποτε χώρα στην Ιστορία, και δεν έχουμε τελειώσει ακόμη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh045bgutlup?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 11/03/2026 - 19:44
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